VaiOnline
Sassari.
08 agosto 2026 alle 00:15

Strada ad alto rischio e il Comune corre ai ripari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una rampa di lancio. Viene interpretato così, da diversi automobilisti, il tratto di via Buddi Buddi, tra il bar Graziella e la chiesetta di Zuari. Poco più di mezzo km percorso spesso a grande, se non folle, velocità con rischi per i pedoni e i residenti che si immettono coi propri veicoli dalle strade laterali sull’arteria principale, che conduce a Platamona. Ora gli stessi abitanti hanno consegnato una richiesta scritta al Comune perché metta in sicurezza una direttrice, che neppure una rotatoria, il senso unico di marcia, e il limite di 30 km orari, hanno reso meno insidiosa. Di tutto questo si è discusso nell’ultimo consiglio comunale grazie all’interrogazione del consigliere Alessandro Boiano, di Orizzonte Comune. «Faremo un intervento da circa 22mila euro - annuncia l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu - rafforzando la segnaletica». Ipotizza poi una seconda rotatoria, all’altezza della chiesa, da realizzare coi fondi regionali. Ma soprattutto assicura che si sta pensando a un modo di incanalare il traffico verso sinistra rendendo così più sicuro l’ingresso delle auto dalle residenze laterali. «Io mi auguro solo che questo posto smetta di essere una pista di decollo», dichiara Giulia Ghisu, titolare da 40 anni del bar Graziella, che si affaccia proprio sul punto più critico: «Ho visto morire delle persone travolte dalle macchine sulle strisce pedonali». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Riaperta la strada della morte

Monte Pino, Olbia e Tempio si riavvicinano a tredici anni dal ciclone 
Tania Careddu
Salute

West Nile, guerra lampo alle zanzare

Scatta la disinfestazione a Cagliari a 12 ore dal ritrovamento dei primi insetti positivi 
Alessandra Ragas
tensioni

Covid, duello social tra Conte e Meloni

Il leader del M5S chiede un confronto pubblico con la premier 
L’emergenza

L’Isola soffocata dal caldo estremo

L’anticiclone non dà tregua al Mediterraneo Malore in spiaggia a Lotzorai, 19enne grave 