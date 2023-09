Strada a rischio, lettera al prefetto 

Appello urgente del sindaco di Serri Samuele Gaviano al prefetto per i pericoli sulla Provinciale 117. Critiche in particolare le condizioni delle due intersezioni, con la Statale 128 e con il centro abitato, di competenza della Provincia del Sud Sardegna che da anni versano in pessime condizioni. L’asfalto è segnato da uno smottamento della piattaforma stradale che restringe la carreggiata in prossimità di un tornante e il manto in più parti risulta danneggiato e dissestato, con buche di entità importante. Le condizioni della Provinciale causano gravi disagi non solo ai mezzi agricoli, ma anche a quelli di soccorso, di trasporto pubblico e agli automobilisti costretti a manovre rischiose .

La situazione

«Questi due tratti della Provinciale – ha scritto Gaviano – sono privi di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, sono le uniche vie di accesso al paese e, tra l’altro, sono anche le uniche che permettono ai turisti di raggiungere la Giara di Serri e, di conseguenza, il Santuario nuragico di Santa Vittoria, meta di grandi studiosi e di un crescente numero di visitatori da tutto il mondo che le percorrono su mezzi a due e a quattro ruote, e che non costituiscono di certo un buon biglietto da visita per quanti scelgono di conoscere le zone interne della Sardegna». Nel corso del tempo il primo cittadino ha presentato più volte alle istituzioni e agli uffici della Provincia del Sud Sardegna, le condizioni in cui versano i due tratti stradali, ma finora nessuno si è occupato del problema. «Non ci sono stati degli interventi parziali necessari a tamponare alcune situazioni che possono essere risolte anche con l’utilizzo di modeste risorse finanziarie», ha aggiunto il sindaco. Le condizioni delle due strade potrebbero peggiorare con l’arrivo dell’inverno, della pioggia, del ghiaccio e persino della neve, che rendono quasi impraticabili le due vie di comunicazione indispensabili per il trasporto degli studenti diretti ogni giorno a Isili. L’accorato appello del sindaco Gaviano non è rimasto inascoltato e così lunedì pomeriggio potrà raggiungere il capoluogo della Barbagia per avere un incontro con il prefetto e cercare di trovare una soluzione definitiva ad una difficoltà ignorata a lungo da chi ha in capo la competenza della manutenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA