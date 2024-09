Strada a rischio davanti al liceo «Fate le strisce» 

«Servono strisce pedonali per consentire agli studenti di Su Planu che frequentano l’Euclide di attraversare in sicurezza». A chiederlo sono i genitori dei ragazzi che frequentano il liceo, in gran parte residenti nel rione selargino e in quello cagliaritano di Mulinu Becciu, oltre che provenienti da Pirri.

«Il problema è che nell’incrocio fra via Loni e via Araolla non c’è una segnaletica per far farli attraversare», spiega Emma Zanda a nome di mamme e papà di Su Planu. «Addirittura non c’è neanche un passaggio con gradini, e l’ingresso è lo stesso utilizzato dai professori che arrivano a scuola in auto. Troppi pericoli che potrebbero essere evitati». Problema già al vaglio del Comune. «Preoccupazioni condivisibili», dice l’assessore competente Gigi Gessa, «abbiamo in programma di realizzare diversi attraversamenti attraversamenti pedonali rialzati nel tratto in questione e in prossimità di diverse altre scuole cittadine».

