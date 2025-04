Strada a pezzi in via Santa Maria Chiara I residenti: «Niente asfalto dal 2017, ora basta» 

Asfalto a pezzi, disagi e proteste in via Santa Maria Chiara. Complice l’acquazzone di mercoledì, i rattoppi effettuati in precedenza nella già malridotta arteria pirrese sono saltati, con il risultato che ora il tratto tra via Balilla e via Montecassino è un susseguirsi di buche che mettono a dura prova gli ammortizzatori dei mezzi in transito. A complicare le cose la presenza, a bordo strada, di un cantiere per lavori sulla rete elettrica. Viabilità fortemente rallentata e code da piazza Italia a via Cadello.

«Non se ne può più», tuona Susanna Comina, titolare di una merceria, «hanno riasfaltato via Riva Villasanta mentre via Santa Maria Chiara è stata ignorata. Da noi vengono effettuati solo rattoppi: passano con il secchio e riempiono le buche, ma poi tutto torna come prima. Le buche si riempiono d’acqua e gli schizzi innaffiano i passanti e imbrattano le nostre vetrine. Abbiamo segnalato il problema, ma senza esito. Tra l’altro si corre troppo nonostante le voragini ed è pericolosissimo». Le fa eco Gabriele Marica, del vicino centro di assistenza informatica. «Sono qui dal 2017», dice, «l’asfalto nuovo non si è mai visto, solo rattoppi nei punti critici che però saltano subito. Si formano pozzanghere, il marciapiede si riempie di pietre. Anch'io mi sono preso una passata d’acqua mentre entravo in negozio».

«Conosco la situazione», afferma l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «le piogge hanno aggravato le condizioni di alcune strade. Interverremo per risolvere le emergenze in attesa dell’operatività del nuovo servizio manutenzione strade, grazie al quale avremo la possibilità di programmare interventi più ampi».

