Strada a pezzi, decine di auto in buca 

Tra gli automobilisti si è guadagnata il titolo di “strada killer”. Sulla Provinciale 97, quattro chilometri di voragini che collegano via del Porto con lo svincolo per Arborea, da qualche giorno è un continuo via vai di carro attrezzi. Le profonde buche, coperte dall’acqua piovana, si stanno rivelando una trappola micidiale per pneumatici e cerchioni. Ieri mattina altre due vittime dell’asfalto colabrodo.

Le auto distrutte

«È pericolosissimo, c’è un grande dislivello e nessuna segnalazione. Ho immediatamente sporto denuncia ai carabinieri - lamenta un commerciante mentre la sua auto viene portata via dal mezzo di soccorso - mi hanno risposto che non era la prima segnalazione della giornata». Neppure il tempo di ripartire e una seconda auto finisce nello stesso fosso: ruota squarciata e addio sospensioni. Appena due giorni fa un altro automobilista aveva lanciato l’allarme attraverso un gruppo social: «Nella strada del porto, in direzione Oristano, c’è una voragine. Sembrava una semplice buca e invece come ci sono passato sopra mi ha piegato il cerchio e bucato la gomma. Stamattina ho visto un’altra macchina ferma per lo stesso motivo, fate attenzione». Sotto il post una sfilza di commenti con episodi analoghi. La scena nelle ultime 48 ore si è ripetuta una decina di volte, per la felicità di gommisti e meccanici, un pò meno dei conducenti.

«Ora interveniamo»

«Al massimo entro dieci giorni interverremo per ripristinare i punti più critici - promettono dal settore Viabilità della Provincia - è già stato pianificato l’intervento. Occorre ricordare, però, che sul quel tratto di strada vige il limite di velocità di 30 chilometri orari». Certo è che pur tenendo il piede sollevato dall’acceleratore, evitare i crateri senza invadere la corsia opposta è impossibile.

«Siamo in attesa»

Lo sanno bene i lavoratori delle aziende insediate nell’area industriale che percorrono più volte al giorno la Provinciale 97. E ancora meglio lo sanno gli autisti dei mezzi pesanti che per quelle aziende effettuano le consegne. «Abbiamo già segnalato alla Provincia il pericolo - afferma il direttore del Consorzio industriale, Marcello Siddu - attendiamo l’intervento».Qualche settimana fa era stato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Santa Giusta a sollecitare l’ente di via Carboni. Dagli uffici, però, la risposta è sempre la stessa: «Mancano risorse e operai. Abbiamo mille chilometri di strade da gestire e le casse vuote».

