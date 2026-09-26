Storie e sospiri dai “vicoli degli innamorati” 

Qui sono nati amori, amicizie, storie incredibili da raccontare. Anche se oggi in molti, soprattutto tra i giovanissimi, non ne hanno mai sentito parlare. Benvenuti a “is cundutteddus”, cuore antico di Monserrato, tra i luoghi più caratteristici e identitari della città. Vicoletti stretti, quasi nascosti, che si trovano a pochi passi da Piazza Maria Vergine e da via del Redentore, nucleo storico del paese.

Cuore antico

In queste stradine, che sembrano rimaste sospese tra passato e presente, si percepisce ancora il ritmo lento della Monserrato di una volta, tra porte sempre aperte e voci che rimbalzavano da una casa all’altra. Niente che possa essere attraversato su quattro ruote – anche se qualcuno giura, tanti anni fa, di averci piazzato la sua Fiat 500 – e niente che possa essere immortalato dagli occhi dei servizi di mappe digitali. Muri alti in làdiri, gli antichi mattoni crudi di fango e paglia tipici del Campidano, e ingressi che conducono alle lolle, i cortili interni dove si svolgeva la vita comunitaria. Is cundutteddus sono tre: il primo collega Piazza Maria Vergine a via Claudiano, il secondo unisce via Claudiano a via Stazio, mentre il terzo arriva da quest’ultima fino a via Lucano. Una caratteristica unica, che ancora oggi conserva il suo fascino nonostante le storie legate a quei vicoli siano ormai al passato.

Gli amori

C’è chi qui ci ha giocato da bambino, a nascondino o con un pallone e chi, con un sorriso, ricorda che lì si vivevano le prime esperienze amorose: non a caso erano conosciuti come “i vicoli degli innamorati”. «Ai miei tempi era tutto un po’ diverso», racconta Salvatore Massidda, 72 anni, monserratino doc. «Le coppiette andavano lì a scambiarsi qualche bacio, parliamo degli anni ’70. All’epoca dovevi essere più nascosto, se ti beccavano le mamme o i padri… ». Ride, pensando a quanto le nuove generazioni, oggi, abbiano altri approcci. Salvatore ricorda poi chi attraversava furtivo quei vicoli in sella alla sua Vespa, per fuggire dopo qualche bricconata, «quando andare in due in motorino era ancora consentito».

Le atmosfere

Maria Carmine Mascia, 84 anni, vive da sempre in via Claudiano, proprio di fronte a uno dei cundutteddus, e quelle atmosfere le ricordo bene: «Quando passavo vicino alle coppiette avevo quasi paura di disturbare… e loro ridendo mi dicevano “ma passi, passi pure!”». Maria conserva anche ciò che le raccontavano gli anziani: «Questi passaggi servivano anche per attraversare quando s’Arriu, il corso d’acqua che trovava il suo antico percorso lungo l’attuale via del Redentore, era in piena». Oggi difende con orgoglio quelle strade e quei vicoli: «Qui non abbiamo pensieri, sa paxi chi teniusu! Non darei la mia casa neanche per 250 milioni» chiosa, facendo ancora il paragone con il vecchio conio. Un piccolo mondo che racconta la Monserrato di ieri e continua, silenziosamente, a vivere dentro quella di oggi.

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