Storie e racconti di “Avvocati in guerra” 

Oggi, alle 16, nella biblioteca “Aldo Marongiu” del Palazzo di Giustizia, è in programma la presentazione del libro “Avvocati di guerra. Storie e testimonianze da Ucraina e Russia” (Editore Guerini e Associati) di Gennaro Grimolizzi, giornalista del quotidiano “Il Dubbio”. Dialogheranno con l’autore gli avvocati Matteo Pinna (presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari), Nicola Littarru, Nicola Canestrini (coordinatore dell’Osservatorio “Avvocati minacciati” dell’Unione delle Camere Penali Italiane) e da remoto Dmitry Zakhvatov, difensore della giornalista Marina Ovsyannikova e di numerosi dissidenti politici russi.

«Il libro di Gennaro Grimolizzi nella prospettiva tragica ed estrema della guerra, getta luce su aspetti spesso trascurati della nostra professione», commenta Matteo Pinna. «Con una ricerca attenta e una narrazione coinvolgente, ci ricorda quanto sia cruciale il nostro impegno nella difesa dei diritti, anche nelle situazioni più drammatiche».Dello stesso parere l’avvocato Littarru: «È un’opportunità per riflettere su come l’avvocatura possa continuare a essere baluardo di giustizia, ovunque e in ogni circostanza. Sono rimasto colpito dal livello di umanità che i colleghi ucraini e russi continuano a dimostrare anche in momenti così complicati».

