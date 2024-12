Storie e pasta fresca, i bambini a lezione 

A Quartucciu, il tempo sembra essersi fermato per un giorno. Le porte di Casa Cossu si sono spalancate per accogliere nonni e bambini in un abbraccio di tradizione, memoria e creatività. In questo spazio senza tempo, il passato e il futuro si sono dati la mano, intrecciando storie di vita e antichi saperi. Le mani esperte degli anziani hanno guidato quelle piccole dei bambini attraverso i gesti di un tempo: impastare, modellare, creare. Ed è così che, tra una nuvola di farina e il calore di sorrisi, si è celebrata la bellezza della comunità.

Generazioni insieme

Il progetto, promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la cooperativa Laurus, è molto più di un semplice laboratorio. «L’obiettivo è promuovere l’invecchiamento attivo e l’educazione di comunità. Ogni persona ha un ruolo fondamentale nella società e questa giornata lo dimostra», spiega Maria Grazia Meloni, direttrice della cooperativa.Tra racconti di vite vissute e mani che si muovevano con sapienza, i bambini della scuola Ermanno Cortis hanno scoperto il fascino dei gesti antichi. «I bambini si sono divertiti tanto a mettere le mani in pasta», racconta con entusiasmo nonna Luciana. «È stato bello vederli all’opera con la forchetta, proprio come facevamo noi un tempo quando in casa non c’era la classica tavoletta in legno».

I ricordi condivisi

Anche Ignazia Meloni, originaria di Sanluri, ha condiviso i suoi ricordi: «Mia nonna e mia zia mi hanno insegnato a fare la pasta fresca e i dolci sardi. È una gioia trasmettere queste tradizioni ai bambini».Una giornata che non è stata solo un laboratorio di cucina, ma una vera e propria lezione di vita. Il salone di Casa Cossu si è trasformato in una mostra vivente dei lavori realizzati durante le attività di laboratorio: colori, sapori e storie hanno riempito l’ambiente, creando un mosaico di emozioni condivise. E così la pasta fresca non è più solo un alimento, ma un filo invisibile che collega generazioni, un simbolo di identità e appartenenza.«Siamo riusciti a dare un ruolo attivo agli anziani e a rafforzare il senso di comunità», aggiunge Maria Grazia Meloni. Casa Cossu è diventata il cuore pulsante di un dialogo continuo tra passato e presente. Un luogo dove la memoria collettiva non si limita a essere ricordata, ma viene vissuta, celebrata e tramandata.«Tra risate e racconti si è riscoperta l’importanza di costruire ponti tra le generazioni. Perché è proprio in questi momenti che il passato si fa dono e il futuro si tinge di speranza», conclude l’assessora Maria Grazia Fois.

