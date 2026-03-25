VaiOnline
Senorbì.
26 marzo 2026 alle 00:27

Storie e launeddas, c’è Vincenzo Cannova 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Senorbì una serata all’insegna della cultura e della tradizione. Domani, alle 17.30, la biblioteca comunale ospiterà l’iniziativa “Parole, launeddas e Amare non basta ” promossa dal Sistema bibliotecario Joyce Lussu, dalla palestra letteraria “Libr… ami”, da Tesauro e dal Comune con l’obiettivo di unire letteratura e musica. La manifestazione ospiterà Vincenzo Cannova, autore del romanzo “Amare non basta ” . A dialogare con lui sarà Anna Paola Contini. Cannova, nato a Cagliari nel 1979, è un musicista e aforista con una lunga esperienza nel panorama artistico sardo e nazionale. Maestro di launeddas, antico strumento simbolo della tradizione isolana, e cornista nella Banda della Brigata Sassari, ha composto testi e musiche per numerosi artisti. Ora il suo esordio nella narrativa. Dopo le tappe già svolte in Trexenta, prosegue il dialogo con il pubblico, in una serata che intreccia identità, parole e suoni della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 