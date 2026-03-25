Storie e launeddas, c’è Vincenzo Cannova 

A Senorbì una serata all’insegna della cultura e della tradizione. Domani, alle 17.30, la biblioteca comunale ospiterà l’iniziativa “Parole, launeddas e Amare non basta ” promossa dal Sistema bibliotecario Joyce Lussu, dalla palestra letteraria “Libr… ami”, da Tesauro e dal Comune con l’obiettivo di unire letteratura e musica. La manifestazione ospiterà Vincenzo Cannova, autore del romanzo “Amare non basta ” . A dialogare con lui sarà Anna Paola Contini. Cannova, nato a Cagliari nel 1979, è un musicista e aforista con una lunga esperienza nel panorama artistico sardo e nazionale. Maestro di launeddas, antico strumento simbolo della tradizione isolana, e cornista nella Banda della Brigata Sassari, ha composto testi e musiche per numerosi artisti. Ora il suo esordio nella narrativa. Dopo le tappe già svolte in Trexenta, prosegue il dialogo con il pubblico, in una serata che intreccia identità, parole e suoni della Sardegna.

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