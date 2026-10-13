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Nurri.
14 ottobre 2026 alle 00:07

Storie e degustazioni, le case aperte ai visitatori 

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Le case sono state aperte ai visitatori e la degustazione delle produzioni locali è stata l’occasione per raccontare il paese e dare valore alle sue imprese. “Pani, casu e binu a rasu” è il nome della manifestazione che si è svolta a Nurri, organizzata dalla Pro Loco e dalla Coldiretti Nuoro-Ogliastra come partner. Grazie alla collaborazione delle aziende agricole è stato possibile, attraverso la degustazione guidata di olio e pane, il confronto sulla cultura alimentare, lasciando un messaggio concreto: i cibi della tradizione sono un patrimonio e una risorsa su cui costruire opportunità economiche per il territorio. Un evento che ha trasformato il centro storico in un percorso tra produzioni, saperi e luoghi. Lungo la via principale sono state aperte le antiche case in pietra della panificazione tradizionale, mentre la piazza ha ospitato dimostrazioni e degustazioni, mettendo in contatto il pubblico con chi produce pane, formaggi, olio, miele e vino. «Dietro ogni prodotto ci sono imprese, famiglie e competenze», ha detto Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, «valorizzare queste produzioni significa riconoscere il lavoro degli agricoltori e degli allevatori». Il direttore Alessandro Serra: «Questi appuntamenti consentono alle imprese di raccontare i propri prodotti e costruire quel rapporto di fiducia che ritroviamo anche nei mercati di Campagna Amica».

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