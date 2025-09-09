VaiOnline
Rassegna Chistionis.
10 settembre 2025 alle 00:21

Storie di vita e sport: McKinley a Escovedu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venerdì prossimo, 12 settembre, a Usellus si parla di rugby e di storie di vita. Alle 18 nelle ex scuole elementari della frazione di Escovedu, ora sede dell’associazione “Escovedu in Movimento” un incontro con Ian McKinley che dialogherà con Stefano Pisu, interventi di Marco Atzori. Ian McKinley era un promettente talento del Leinster e della Nazionale irlandese Under-20.

La sua carriera subì una svolta drammatica nel 2010 a causa di un grave incidente in campo, che gli causò la perdita parziale della vista da un occhio. Costretto a un ritiro prematuro, non si arrese: in Italia trovò una seconda possibilità grazie a speciali occhiali protettivi che gli permisero di tornare sul campo. Dal 2014 giocò con Udine, Viadana, Zebre e Benetton Treviso. Nel 2017 debuttò con la Nazionale italiana segnando i suoi primi punti contro le Fiji e diventando un esempio internazionale di tenacia e passione sportiva. Una storia che dimostra come lo sport possa diventare forza di vita e resistenza.

Si tratta di un nuovo appuntamento della rassegna Chistionis organizzata dai comuni di Usellus e Gonnosnò, la Pro loco di Usellus, la Biblioteca Gramsciana e il Consorzio Due Giare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 