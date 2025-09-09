Storie di vita e sport: McKinley a Escovedu 

Venerdì prossimo, 12 settembre, a Usellus si parla di rugby e di storie di vita. Alle 18 nelle ex scuole elementari della frazione di Escovedu, ora sede dell’associazione “Escovedu in Movimento” un incontro con Ian McKinley che dialogherà con Stefano Pisu, interventi di Marco Atzori. Ian McKinley era un promettente talento del Leinster e della Nazionale irlandese Under-20.

La sua carriera subì una svolta drammatica nel 2010 a causa di un grave incidente in campo, che gli causò la perdita parziale della vista da un occhio. Costretto a un ritiro prematuro, non si arrese: in Italia trovò una seconda possibilità grazie a speciali occhiali protettivi che gli permisero di tornare sul campo. Dal 2014 giocò con Udine, Viadana, Zebre e Benetton Treviso. Nel 2017 debuttò con la Nazionale italiana segnando i suoi primi punti contro le Fiji e diventando un esempio internazionale di tenacia e passione sportiva. Una storia che dimostra come lo sport possa diventare forza di vita e resistenza.

Si tratta di un nuovo appuntamento della rassegna Chistionis organizzata dai comuni di Usellus e Gonnosnò, la Pro loco di Usellus, la Biblioteca Gramsciana e il Consorzio Due Giare.

RIPRODUZIONE RISERVATA