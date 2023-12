Storie di una Sardegna che cercava nel sangue onore, rispetto, potere 

«L'odio viene dal cuore, il rispetto viene dalla testa e nessun sentimento è totalmente sotto il nostro controllo». Le parole di Arthur Schopenhauer sono in armonia con la materia del nuovo romanzo di Ottavio Olita, giornalista e scrittore, che porta in libreria “Il rifugio dell’assassino”, pubblicato da Isolapalma (pagine 150,16 euro). L’autore avverte che «l’opera si ispira a fatti realmente accaduti, rievocati da una discendente della famiglia protagonista delle vicende narrate, Maria Cabriolu Aru, alla quale va il mio sentito ringraziamento». Se la precedente fatica letteraria, “Sulle tracce di Almeida”, del 2021, era un romanzo di formazione (un giovane sardo, confuso e spaesato, che fa tesoro del magistero di Almeida Garret, intellettuale portoghese che, nella prima metà dell’Ottocento, è uno dei protagonisti della rivoluzione liberale nel suo Paese), quest’ultima è un invito a riflettere su pulsioni e sentimenti che continuano ad attraversare la vita delle comunità e sullo straordinario valore della cultura.

“Disamistade”

C’è l’inimicizia che anche Fabrizio De Andrè ha mirabilmente descritto in “Disamistade”: «Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora, due famiglie disarmate di sangue, si schierano a resa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà». E ci sono parole concilianti, che esprimono il senso del perdono, come quelle pronunciate da Eva Cannas, insegnante, davanti a Giovanni Paolo II, nel 1985, a Nuoro: «Santità, le parlo come donna barbaricina che ha subito gli effetti tragici della violenza: due fratelli uccisi in soli venti mesi! La mia famiglia, scegliendo la strada della legge e del perdono, ha infranto le regole di un codice non scritto ma, per tacito consenso, osservato quasi con scrupolo da molti». Ottavio Olita rievoca, attraverso il racconto di una tenace custode di lontane memorie, un fatto di sangue avvenuto a Villacidro nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e un'altra tragedia risalente al primo decennio del Novecento. Vengono esposti, come “contos de foghile”, da nonna Giuseppina alle nuove generazioni rappresentate da nipote e pronipote.

Delitto e vendetta

Giovanni Aru, che in paese «amava fare il signorotto, vestiva in modo ricercato e ci teneva a mostrare di essere colto», uccide un coetaneo al termine di un alterco che nasce da una presa in giro, una burla che ha effetti tragici. Il colpevole è il rampollo di una famiglia altolocata che lo aiuta a nascondersi e a trovare una via di fuga di fronte alla legge e ai possibili desideri di vendetta dei parenti della vittima. Il padre, Francesco, tuttavia, cerca, con saggezza, il dialogo con i genitori dell’ucciso. Ma la vita del figlio è segnata. Giovanni viene accolto nel seminario vescovile che diventa il suo rifugio, un luogo di riflessione sul misfatto compiuto e di redenzione come per Fra Cristoforo nei “Promessi Sposi”. In uno spazio destinato alla formazione dei sacerdoti diventa un generoso insegnante che mette a disposizione degli allievi il suo sapere con il quale aveva sempre avuto un approccio autoreferenziale. A questo punto la spavalderia cede il passo alla mitezza, l’alterigia all’umiltà. Non è il finale del libro. Le nubi della vendetta non si sono completamente diradate. La “disamistade” non è ancora spenta. A distanza di anni l’inimicizia viene rinfocolata da chi si ostina a non dimenticare. C’è un assalto alla casa dei fratelli di Giovanni Aru, Giuseppe e Antonio. Altre vittime. Altro sangue. E poi ritorsioni che spingono la notte più in là. Le ultime pagine non si possono svelare.

Il futuro

Ottavio Olita ripropone, con rigore, una storia del passato per dirci che è possibile costruire sempre una via d’uscita pacifica al rancore e al desiderio di vendetta e che la cultura, quella che Giovanni Aru trasferisce agli allievi, è un formidabile strumento di crescita.

