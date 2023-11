“Storie di un attimo”: Olbia è fotografia  

Grandi nomi della fotografia nazionale (fra tutti spiaccano Tano D’Amico e Gerardo Bonomo), professionisti di livello, fotoamatori e un particolare occhio di riguardo per l’immagine ritrovata con una selezione di scatti originali, molto diversi fra loro, per riflettere meglio sul nostro tempo e sulla necessità di guardarlo meglio e con occhi diversi. Olbia si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del festival della fotografia “Storie di un attimo” che si terrà dall’11 novembre fino al 3 dicembre al Museo archeologico e in diversi punti del centro storico. Si rinnova così una felice tradizione che vede la città al centro di un grande fermento non solo d’ambito fotografico ma più in generale come attrattore culturale.

Gli ospiti

Nome di spicco dell’edizione 2023 sarà Tano D’Amico, uno dei più prestigiosi fotoreporter italiani, grande testimone delle rivolte sociali degli anni Settanta e Ottanta. D’Amico incontrerà il pubblico al Politecnico Argonauti sabato 11 alle 18.30 al Politecnico Argonauti, mentre la sua mostra “Fotografia e destino” sarà visitabile al museo archeologico per tutta la durata del festival. Si tratta di 49 fotografie con firma e didascalia a mano dell’autore che ripropongono momenti importanti della storia nazionale.

Incontri

Altro ospite di prestigio: Gerardo Bonomo, che dal 24 al 26 novembre sarà in città per parlare di fotografia argentica; Bonomo illustrerà le tecniche di lavorazione del bianco e nero tradizionale e svilupperà le pellicole ai visitatori in sette minuti. Ancora di grande livello gli appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 con Marco Loi. Il professionista terrà un interessante workshop sulla tecnica delle carte salate. parentesi, la mostra “Lastre ritrovate”, visitabile al Museo archeologico, è realizzata da Loi con questa lavorazione.

Libri

E ancora: sabato 2 dicembre, al Politecnico Argonauti in via Garibaldi 41, il fotoreporter Antonello Zappadu, presenterà il volume “L’Isola sequestrata”, un lavoro molto completo che lo ha visto protagonista della cronaca nera di quella drammatica stagione.

Mostre

Tra le immagini in esposizione al Museo archeologico, anche quelle di Suzanne Shols, “Polite fiction”: un ironico e irriverente repertorio che, nella finzione creativa dell’autrice, ripropone le immagini dei doni scambiati dai parlamentari europei, che lei ha cercato di fotografare invano e che ripropone immaginandoli distanti e solitari.

E poi ancora Alberto Novelli che firma “Il sol dell’avvenire”, un reportage in esclusiva sull’ultimo film di Nanni Moretti, realizzato dal suo fotografo di scena mentre Elena Conti con “Memorie femminili” mette insieme un interessante collage di foto raccolte nel corso di una sua personale ricerca fra i banchi dei mercatini delle pulci in Italia e in Europa.

Gianluca Muscas, con “Islanda, Ultimo rifugio - Last shelter” presenta una serie di immagini del paesaggio islandese, con un occhio particolarmente attento alle dimensioni architettoniche.

Tore Murru propone “Lost in Tradition”, un reportage originale e di impatto sulla Sardegna, mai banale anche quando ritrae situazioni già viste. Infine ecco Giacomo Pasca che con “Vite da treno” mostra un ferroviere fotografo che ritrae la vita sui binari, tra stazioni, carrozze, controllori e bagagli. (red. cult.)

