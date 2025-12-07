VaiOnline
Olbia.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Storie di un attimo, doppio incontro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Settimana culturale intensa per gli Argonauti che quest’anno hanno festeggiato i primi 25 anni. Si parte domani con la proiezione di “Pink Floyd at Pompei” alle 18.30 al Politecnico Argonauti: il film verrà introdotto dal musicista Luigi Frassetto e dal consulente musicale Francesco Roccaforte. Giovedì 11, stesso luogo e stessa ora, sarà la volta di un incontro con Gabriella Gasperetti della Soprintendenza di Sassari, l’archeologo Rubens D’Oriano ed Egidio Trainito, assistente alle campagne di scavi subacquei. L’incontro prenderà spunto dalle proiezioni di diapositive inedite realizzate da Trainito e presentate al festival della fotografia Storie di un attimo. Lo stesso Trainito, sabato 13, nella sala convegni dell’Hotel President, sarà protagonista dell’incontro Il mondo del silenzio con Roberto Rinaldi e Claudio Palmisano, tra i più rappresentativi fotografi subacquei italiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 