Storie di un attimo, doppio incontro 

Settimana culturale intensa per gli Argonauti che quest’anno hanno festeggiato i primi 25 anni. Si parte domani con la proiezione di “Pink Floyd at Pompei” alle 18.30 al Politecnico Argonauti: il film verrà introdotto dal musicista Luigi Frassetto e dal consulente musicale Francesco Roccaforte. Giovedì 11, stesso luogo e stessa ora, sarà la volta di un incontro con Gabriella Gasperetti della Soprintendenza di Sassari, l’archeologo Rubens D’Oriano ed Egidio Trainito, assistente alle campagne di scavi subacquei. L’incontro prenderà spunto dalle proiezioni di diapositive inedite realizzate da Trainito e presentate al festival della fotografia Storie di un attimo. Lo stesso Trainito, sabato 13, nella sala convegni dell’Hotel President, sarà protagonista dell’incontro Il mondo del silenzio con Roberto Rinaldi e Claudio Palmisano, tra i più rappresentativi fotografi subacquei italiani.

