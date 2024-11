“Storie di un attimo”, a Olbia un viaggio nella grande fotografia 

Venti mostre, venti punti di vista sul mondo o sul villaggio dietro l’obiettivo di una macchina fotografica. “Storie di un attimo”, per la tredicesima edizione, che si apre a Olbia il 23 novembre punta i riflettori su un monumento del fotoreportage, il milanese Giorgio Lotti, 87 anni, pilastro della storia del settimanale “Epoca” e autore dello scatto più stampato al mondo, ma sulla scena c’è molto altro. Un occhio privilegiato sul giornalismo – com’è tradizione – ma il festival organizzato dall’associazione Argonauti si chiama popolare non a caso e tra i venti espositori si trovano quotati professionisti dell’obiettivo insieme agli amatori, fino a uno studente di 17 anni che firma un reportage sul rito ortodosso.

Una vita da reporter

La mostra di Giorgio Lotti “Una vita da reporter”, al museo archeologico (aperto da martedì a domenica), è un pezzo di storia del giornalismo. Ad iniziare dal celebre ritratto di Zhou Enlai nel 1973. Giorgio Lotti ha a disposizione un solo scatto e immortala il primo ministro mentre guarda verso sinistra (per i cinesi ha il significato dell’uomo che da leggere nel futuro). Tre anni dopo scopre che quella foto era diventata il ritratto ufficiale ed era stata stampata in milioni di copie. «Alla morte del primo ministro nel 1976 mi è pervenuta una fotografia del corteo funebre che attraversa due ali di folla», racconta Lotti: «Migliaia di persone commosse tengono in mano la foto di Zhou Enlai scattata da me, e il vero cruccio è aver perso quella foto!». Molti altri gli scatti che hanno fatto epoca, da Franco Zeffirelli nell’alluvione di Firenze del 1966 a Montale fotografato nell’istante in cui apprende di aver ricevuto il Nobel nel 1975, da Enrico Berlinguer al congresso del 1979 a Craxi fotografato ad Hammamet, dal terremoto in Friuli agli sbarchi degli albanesi. Imperdibile la conversazione tra Giorgio Lotti, sabato 23 alle 18,30 al Politecnico Argonauti, e un altro pilastro del foto giornalismo, Mauro Galligani, anche lui della squadra di “Epoca”.

Popoli in movimento

Fotoreportage anche nell’incontro di venerdì 22, al mattino all’Istituto Deffenu e alla sera al Politecnico Argonauti con Francesco Malavolta, autore della mostra “Popoli in movimento” che ha come obiettivo di mettere in evidenza le storie delle singole persone in contrapposizione alla narrazione dei rifugiati come numeri.

La Sardegna

A “Storie di un attimo” c’è anche molta Sardegna. Tra le mostre più interessanti al museo archeologico Francesco Pintore con il suo “Tundhimentas, Lana e Lamas”, reportage in bianco e nero sull’antico rito della tosatura. Mauro Liggi con Sant’Elia esplora il quartiere di Cagliari intervallando le immagini con le sue poesie, “Goffredo Guiso Fotografo in Nuoro” è il viaggio nell’archivio di uno storico maestro nuorese della fotografia, Marco Loi, con “Pratobello Delenda est” racconta il luogo simbolo delle proteste in Sardegna, Piero Pes presenta un lavoro sulle maschere.

Cinema e fumetto

La novità è l’incursione nel fumetto con “Reporter fra le nuvole”, Johnny Focus e Frank Cappa, fotoreporter dei fumetti, con un saggio introduttivo di Bepi Vigna e le immagini di Francesco Cito, vero fotoreporter di guerra, sempre al museo. Due le proiezioni in programma al Politecnico Argonauti il 29 novembre e il 6 dicembre con il film “One Hour Photo” di Mark Romanek e “Ritratto di Pablo Volta”, di Giovanni Columbu.

Si chiude, come sempre, nel weekend dell’Immacolata con la mostra mercato delle macchine fotografiche, strumento e oggetto di culto che lo smartphone non ha ancora cancellato.

