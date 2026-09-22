Storie di “Suore” 

Protagonista della seconda puntata di “Suore”, questa sera alle 21 su Videolina, è suor Assunta Corona, religiosa dal carattere vitale e concreto, capace di coniugare profondità di pensiero, ironia e grande lucidità nell’interpretare il presente. L’incontro con Simonetta Columbu si svolge in riva al mare, luogo simbolico che accompagna il dialogo e che diventa metafora di ricerca, di libertà e di orizzonte. La puntata parte da uno dei temi più urgenti del nostro tempo: l’inverno demografico che sta interessando la Sardegna e più in generale, l’Italia. Attraverso la propria esperienza e sensibilità, suor Assunta propone una riflessione che va oltre le sole ragioni economiche, invitando a interrogarsi anche sulla trasformazione dei valori.