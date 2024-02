Storie di sofferenze nelle statuette in ferro battuto 

L’immagine di quella donna incatenata mani e piedi, in un’aula di tribunale, gli era rimasta scolpita nel cuore come una ferita che non poteva rimarginarsi. Così Giuseppe Corda, 83 anni, meccanico in pensione e artista per hobby, ha deciso di dare sfogo a quella rabbia e a quella sofferenza.Lo ha fatto nel modo che gli riesce meglio: raffigurando Ilaria Salis, l’insegnante e attivista 39enne detenuta in Ungheria con l’accusa di avere partecipato all’aggressione di due neonazisti durante una manifestazione, in una di quelle opere che modella fin da quando era un ragazzo. Ha preso ferro, legno e pezzi di ricambio dall’officina e ha realizzato le due figure: la Salis con le catene e un uomo che la trascina.

L’ispirazione

«Non ho mai sopportato la violenza», racconta, «e quando ho visto quella ragazza in catene, mi è venuta rabbia come se lo stessero facendo a mia figlia». Tanto più che «si trova da sola in un paese straniero. Io le mie opere le realizzo tutte così: sono i casi di cronaca o quel che vedo nei film a ispirarmi». Nel laboratorio che si è ricavato nell’officina in zona Pirastu, ora gestita da un figlio, Corda con il ferro battuto crea di tutto: dai bronzetti nuragici, alle Madonne e poi Gesù con la Croce e tanto altro. Tra le più caratteristiche c’è un uomo che regge sulle spalle un grosso peso: «È contro lo sfruttamento del lavoro. È sempre il dramma a colpirmi particolarmente».

Le storie

Una delle sue opere, la Madonna di Fatima, è esposta in un negozio a Quartucciu. «Me l’aveva chiesta la commerciante che era rimasta molto colpita». Ogni statuina è una storia. «Come quella di un ragazzo malato di rene», ricorda, «era venuto in officina per portare la macchina. Mi aveva colpito il suo racconto di dolore e di rinascita. Così mi ero chiuso in laboratorio e avevo intagliato il legno per creare un’opera stilizzata».Il materiale non gli è mai mancato grazie al suo lavoro. E già da militare era capo mastro, nel ramo delle saldature. Adesso ha un solo rammarico: «Nessuno in famiglia è così creativo. C’è un nipote che viene in officina e allora gli ho dato una delle mie statuine per mostrale nell’ufficio dove lavora. Ma nessuno vuole seguire le mie orme».

RIPRODUZIONE RISERVATA