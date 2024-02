Storie di scienziate al Conservatorio 

“La Forza Nascosta. Scienziate nella fisica e nella storia”. È il titolo dello spettacolo in programma domani dalle 10 nell’auditorium del Conservatorio in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Lo hanno organizzato l’Università di Cagliari e I’Istituto nazionale di fisica nucleare. A seguire un dibattito sull’equilibrio di genere nella scienza.

Le storie che verranno raccontate durante l’evento cercheranno di aprire una finestra sulla fisica del ‘900 attraverso gli occhi di quattro scienziate che ne sono state protagoniste, Marietta Blau, Chien-Shiung Wu, Milla Baldo Ceolin e Vera Cooper Rubin, quattro donne che hanno amato la scienza.

Dallo spettacolo prenderà spunto un dibattito che coinvolgerà in maniera attiva il pubblico delle scuole. Moderato da Alessia Zurru, divulgatrice scientifica dell’associazione culturale Laboratorio Scienza e da Viviana Fanti, ricercatrice del dipartimento di fisica dell’Università e dell’Infn di Cagliari, vedrà la partecipazione di Ester Cois, delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere, Susi Ronchi, coordinatrice dell’Associazione Giulia Giornaliste Sardegna, Stefania Da Pelo, vice presidente della facoltà di Scienze e docente del dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Umberto D’Alesio, coordinatore del dottorato di ricerca in fisica e Daniele Mura, tecnologo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Lo spettacolo, con la regia di Gabriella Bordin, vedrà in scena l’attrice Elena Ruzza e la soprano Fé Avouglan accompagnata dal vivo al pianoforte da Diego Mingolla.

RIPRODUZIONE RISERVATA