Storie di Sardegna eTunisia: quelle ex schiave isolane  ai vertici della corte del bey 

Furono lunghi e costanti, ma pure tormentati. E poi cementati da vari matrimoni. I rapporti tra la Sardegna e la Tunisia, come ha documentato nei suoi scritti Gianfranco Tore, risalgono all’età fenicia, e scrivono parte della storia del Mediterraneo. Già docente di Storia moderna dell’Università di Cagliari, lo studioso ripercorre la relazione economica e politica tra i due territori con la lectio di oggi, nella basilica di san Saturnino, alle 17. Organizzato dai Musei nazionali di Cagliari, l’incontro rientra nella rassegna Dialoghi di archeologia, architettura, arte, paesaggio curati da Francesco Muscolino e Maria Antonietta Mongiu, il direttore dei Musei nazionali la componente del Consiglio di amministrazione.

XIX secolo

La lectio del professor Tore inizia con l’epoca moderna, e illustra come, dall’inizio dell’Ottocento in poi, i legami tra l’Isola e lo stato del Nord Africa, iniziati con una guerra, si siano conclusi con un patto d’amicizia. Nel 1815, narra il docente, all’indomani del Congresso di Vienna, una flottiglia tunisina battente bandiera inglese, «entrava nel porto sardo di Sant’Antioco facendo prigionieri 156 sudditi sardi, che a Tunisi andarono ad aggiungersi ai mille cristiani dell’Italia meridionale (napoletani, siciliani, laziali) ancora sottoposti a schiavitù». Era una palese «violazione delle leggi internazionali a un solo mese dalla sottoscrizione di quel patto di alleanza per la difesa della religione, della pace, della giustizia che non poteva essere tollerato dalle nuove grandi potenze europee».

I britannici

Così il governo inglese convinse le reggenze di Algeri, Tunisi e Tripoli a firmare con il Regno di Sardegna e il Regno di Napoli una pace «duratura e inviolabile». In tal modo, spiega il professor Gianfranco Tore, tra le due sponde del Mediterraneo, si andarono attivando rapporti economici che divennero progressivamente più stretti. Anche grazie alla secolare presenza, soprattutto in Tunisia, dei liguri che si erano inseriti nei settori più redditizi dell’economia nord-africana. Ai liguri si erano aggiunti gli schiavi sardi, siciliani, napoletani che per la loro conversione all’Islam o per essersi accasati in Tunisia avevano preferito non rientrare in patria.

Matrimoni

Come racconta lo studioso, a questo ristretto gruppo appartennero due schiave sarde, Francesca Rosso e Benedetta Sanna. La prima, catturata a Sant’Antioco insieme a una sorella, sposò nel 1810 il primogenito del sovrano e divenne madre di Ahmed, il bey che tra il 1837 e il 1855 avviò il più serio tentativo di modernizzazione autoctona della storia tunisina. Antonio Rosso, fratello di Francesca, e Benedetta Sanna, anch’essa schiava e come Francesca, sua amica, allevata alla corte beycale, contrassero matrimoni che diedero vita a una potente parentela. In questo modo, negli anni ’30 dell’Ottocento, chiosa Gianfranco Tore, «un coeso gruppo sardo-ligure iniziò ad esercitare alla corte del bey una notevole influenza rafforzando e consolidando la penetrazione economica della componente ligure e piemontese».

