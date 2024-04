Storie di rinascita: «Patrizia Incollu mi ha salvato» 

«Sono io quello di venti anni fa, protagonista di una clamorosa evasione dal carcere di Voghera, voluto dal generale Dalla Chiesa per i terroristi più pericolosi. Ma ho voluto farcela, ho voluto cambiare e sono cambiato, grazie alle persone che ho conosciuto nel carcere di Bancali e grazie a Patrizia Incollu, la prima persona umana che ho incontrato e che mi ha salvato». Ylli, 41 anni albanese, finito in carcere dal 1998, è uno degli oltre 50 carcerati al “lavoro in articolo 21” , impegnati nel progetto iniziato nel 2012 nella Casa circondariale di Sassari che, tra carte d’archivio, dentro e fuori dal carcere di Bancali per rispolverare vecchi fascicoli negli uffici dei parchi dell’Asinara e di Porto Conte, sono diventati anche attori protagonisti di un laboratorio teatrale. Sono saliti su un treno che porta dritti verso il riscatto personale e sociale. Quel treno è un progetto ancora in viaggio. Oltre dieci anni di studi archivistici, di storie di vita di coloro che attraversano ancora i cancelli del carcere, raccontati nel volume “LiberaMente a teatro” – edito da Carlo Delfino- scritto da due fratelli, Vittorio e Alessandro Gazale, rispettivamente direttore del Parco nazionale dell’Asinara e attore e regista teatrale e cinematografico. Un omaggio a Patrizia Incollu, ex direttrice di San Sebastiano e Bancali scomparsa di recente, principale promotrice del progetto insieme alla responsabile dell’area educativa di Bancali Ilenia Troffa, e svolto in collaborazione con le Colonie penali dell’Isola. «Tutto ruota attorno all’Area educativa della Casa circondariale di Sassari,-spiega Vittorio Gazale- che ha promosso i percorsi alternativi di pena, coinvolgendo enti e associazioni di volontariato, come “Oltre i muri” presieduta da Marina Maruzzi, che porta avanti iniziative sulla legalità». Nel progetto ci sono anche i sei detenuti che hanno salvato un archivio che marciva in uno scantinato dell’ex colonia penale di Tramariglio, attiva ad Alghero dal 1940 al 1962.

