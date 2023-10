Storie di “naturale follia” oggi al Greenwich d’Essai 

Oggi alle 21 al Greenwich d’Essai di via Sassari, in occasione della proiezione in prima assoluta del documentario “Storie di Naturale Follia” prodotto da Impatto Teatro per la regia di Nicola Ambu, il foyer e la sala del cinema si trasformeranno in un immersivo spaccato del più ampio progetto “Storie di Naturale Follia. Arte, Ambiente e Marginalità” diretto da Karim Galici. Ad accogliere il pubblico infatti, vi saranno immagini, oggetti, pitture e installazioni realizzate durante i vari step del lavoro condotto nell’arco di un intero anno, tra laboratori, master class, spettacoli e conferenze attingendo dalla memoria storica degli ex manicomi e dal presente.

