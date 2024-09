Storie di guerra e di amore 

La Comunità integrata San Saturnino di Isili dopo il Covid apre per la prima volta i cancelli al mondo esterno. Primo passo di questo nuovo capitolo che la cooperativa “Il mio mondo” vuole scrive per i suoi ospiti è stato l’incontro di ieri pomeriggio dal titolo “Lo scrigno dei ricordi tra musica e racconti”.

Nel cortile della struttura, abbellito con i fiori, i tappetti sardi, sistemato con tavoli e sedie, sono arrivati i centenari e gli ultranovantenni di Nurallao accolti dai 24 ospiti della struttura. Alcune ore per stare insieme e raccontarsi, ma anche per ballare al suono della fisarmonica di Andrea Puddu e condividere un momento di convivialità. Una iniziativa quella della cooperativa guidata dal presidente Antonello Pili, supportata dalla collaborazione della Pro Loco di Nurallao e dall’associazione Pensionati polizia penitenziaria che hanno contribuito a rendere la serata allegra e gioiosa interagendo, assieme agli operatori, con gli ospiti e gli anziani arrivati da fuori. «Il nostro intento – ha detto Alba Porceddu, coordinatrice della struttura – è quello di aprirci verso l’esterno, avere dei contatti con le associazioni del territorio per favorire l’inclusione e l’amicizia, perché il Covid ci ha penalizzato».

Tante le domande riecheggiate nel cortile scaldato dal sole pomeridiano, sulla vita passata, sul lavoro, sugli amori, sulla famiglia e sul segreto della longevità. Gli anziani hanno risposto spontanei e fieri raccontando le loro storie di fatica, di guerra e di amore. L’amore di quella famiglia che oggi permette loro di vivere la vecchiaia in serenità e vicino ai propri cari. C’erano Giuseppe Demurtas, 102 anni e Danilo Atzeni, 101 e gli ultranovantenni Mariedda Podda, Emilia Cui e Giovanni Murgia, tutti di Nurallao. Solo un primo passo dunque per far assaporare agli ospiti della piccola comunità lo stare con coloro che sono fuori e ritrovare così un po’ di spensieratezza e sentirsi parte della vita che sta al di là di quel cortile.

