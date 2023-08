Storie di dignità sotto i ponti 

Non fa rumore la povertà. E meno ancora la carità, che in una sera come tante s’infila nella pieghe della città. «Prego per gli altri, per me chiedo solo la forza per vivere», dice Beppe, 71 anni, il viso stropicciato e il rosario al collo. È il primo incontro della lunga notte trascorsa in compagnia di tre volontari, che sotto un cielo senza stelle posano occhi e cuore su un pezzetto d’umanità dannata. Quella relegata sotto il cavalcavia, in compagnia di ratti grandi quanto gatti, su una panchina vista mare, o nei parcheggi nel centro di Cagliari.

Preghiere e carità

Bastano delicatezza e una busta di viveri per entrare nella vita altrui, così, da dietro le sbarre della prigione non prigione appare Beppe. «Ce l’avete un uovo lesso?», chiede mentre si avvicina alla recinzione dell’ex Motel Agip con la schiena curva («Sono caduto»). Occorre andare oltre; oltre i capelli arruffati, la bocca sdentata e lo sguardo indurito, è allora che si scopre che prima di finire nel girone dei reietti aveva lavoro, moglie e una vita normale. Sorride mentre ricorda di quando era chierichetto («Il prete voleva sempre me»), e sorride anche quando gli viene chiesto se è credente: «Stai scherzando? Mica porto il rosario al collo per bellezza». Prende la cena e si ritira nella sua baracca, senza tetto né muri.

Il ritrattista e il fantasma

Mezz’ora dopo, sopra l’Asse Mediano c’è il traffico di sempre, sotto, a due passi dall’Acentro, c’è chi condivide l’oscurità. Bisogna bussare alla porta che non c’è e chiedere permesso per incontrare Alaine, 62 anni, occhi malinconici e poco altro. «Sono un pittore». E un attimo dopo sbuca fuori dalla tenda che separa zona notte da quella giorno con un mazzo di disegni. Qualche passo più in là c’è una grande albero di Natale, con un centinaio di bandierine appese tra i pilastri di cemento. È il cortile della “casa” di Theodore, senegalese sulla cinquantina che convive con una colonia di topi e ha il crocifisso nella stanza da letto: un materasso, racchiuso tra vecchie lamiere e un cappotto appeso alla gruccia. Ma lui non c’è.

Musica

Quattro transenne sistemate in piazza Giovanni tengono insieme gli averi di Gerardo. «Sono nato a Salerno, ero sposato, ho due figli e facevo il muratore». Finito il matrimonio si è ritrovato per strada. («Ognuno ha il suo destino»). Quasi sussurra mentre un gruppo di uomini e donne evidentemente più fortunati sono impegnati con il ballo sardo, con le casse tra le panchine e la mente leggera di chi come unica preoccupazione ha non sbagliare i passi. «Cosa sogno? Che venga il Padre eterno a salvare il mondo».

Si risale in macchina, con la musica sempre più bassa e il cuore pesante. Intanto Zaccaria, arrivato dal Texas, già attende la cena al binario 1 della stazione di Santa Gilla. Accanto a un cumulo di stracci e l’indifferenza di chi gli passa accanto ogni giorno.

Gramsci e fede

Sono passate le 22, davanti all’ufficio - chiuso - di via Cesare Battisti c’è un ex pugile di 32 anni originario della Guinea Bissau intento a leggere i Quaderni del carcere di Gramsci. «Mi chiamo Sole-Luna-Stelle», dice sotto la luce flebile dei lampioni. Dentro i parcheggi a pagamento di piazza Matteotti ci sono Roberto, sessant’anni, decoratore del Cep con un matrimonio alle spalle e due nipotini, e Aldo, diploma al Conservatorio. «Prego ogni mattina, recito un’Ave Maria alla stazione», dice il primo. Perché lì, tra le pieghe della città, solo la fede sembra dare un senso alle esistenze degli invisibili.

