Storie della Via Crucis del terzo millennio 

«Niente sentimentalismi, niente parole dolci che portano al pietismo ma consapevolezza e presa di coscienza di fronte ai tanti cristi abbandonati». Inizia con le parole del parroco de La Salette, don Gianni Sini, la Via Crucis del terzo millennio, organizzata dalla Caritas, in collaborazione con Cisl Gallura e la partecipazione del giornalista Gianni Garrucciu, autore del libro “I poveri esistono”, vissuta attraverso le storie di cinque testimoni di percorsi dolorosi, di cadute e di rinascite. C'è Dame Ngon, 26 anni, senegalese ma “sardo olbiese” che, dopo tanti chilometri e tanti sacrifici ha appeso il metro intorno al collo e, al centro di Olbia, una sartoria che raccoglie i rumori della città, tanti clienti, due dipendenti e una migrazione a lieto fine. Anche Diayne Souleymane, 51 anni, viene dal Senegal, a Olbia dal 2009, dal 2015 fa il receptionist in un albergo cittadino. «All'inizio vendevo sulle spiagge come tutti ma poi ho capito che non era il mio lavoro, ho continuato gli studi, laureandomi, e adesso voglio aiutare gli altri impiegando il mio tempo libero alla Cisl per supportare gli stranieri nelle pratiche burocratiche», dice Diayne. C'è la testimonianza di fede di Maria, che ha incontrato la fragilità della malattia e della solitudine ma ha trovato il conforto di mani amiche, quella di Roberto sulla via della conversione, e la storia di povertà e solidarietà di Maria Dolores. (t.c.)

