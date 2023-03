Storie dei prigionieri austro-ungarici all’Asinara 

L’odissea dei prigionieri dell’esercito austro-ungarico, circa 24mila, presi in consegna dalle truppe italiane e deportati all’Asinara durante la Grande Guerra. Una pagina di storia ricostruita in modo incisivo durante il convegno organizzato, nella sede del Parco dalle associazioni culturali “20 Mila Passi nel Vento” e Guide Asinara “A.gu.A”. L’evento “20 Mila passi nel vento”: l’eco del passaggio dei prigionieri austroungarici sull’isola, durante la Grande Guerra”, voluto da Paola Fontecchio di A.gu.A, è frutto del progetto curato dalla studiosa Giovanna Zicchi che ha coinvolto relatori ed esperti della materia, tra cui Federica Puglisi, direttrice dell’archivio di Stato di Sassari, il colonnello Mauro Scorzato e il tenente colonnello Pasquale Orecchioni, direttore del museo della Brigata Sassari. Attraverso immagini e documenti, hanno raccontato il dramma di migliaia di prigionieri austroungarici, sopravvissuti all’armata serba e trasportati con il primo ponte navale umanitario della Marina italiana all’Asinara tra l’estate del 1915 e il 1916: 8 mila morirono di colera e fame, ma ben 16 mila furono salvati nel grande campo di accoglienza allestito sull’isola. «All’Asinara e nel resto della Sardegna la presenza dei prigionieri ha avuto un peso sull’economia», spiega Zichi. «Quei ragazzi, infatti, furono impiegati anche come forza lavoro».



RIPRODUZIONE RISERVATA