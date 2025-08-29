Storie che lasciano il segno A Pimentel “Tesori a Fumetti” 

Letteratura e nuvole: è questo il tema scelto per la seconda edizione di “Tesori a Fumetti. Storie che lasciano il segno”, il festival internazionale del fumetto voluto dal Comune di Pimentel e organizzato con l’associazione culturale Assonanze. Un linguaggio versatile, quello del fumetto, che conta tantissimi estimatori e di cui si esploreranno, dal 4 al 7 settembre, le connessioni e le contaminazioni con la letteratura.

Numerosi ospiti animeranno le quattro giornate, arricchite anche da tre mostre e da due masterclass in linea con il tema di questa edizione, come hanno ricordato stamattina durante la presentazione il sindaco di Pimentel Damiano Aresu, il vicesindaco Simone Casti, la presidente dell’associazione culturale Assonanze Isabella Sollai e il direttore artistico del festival Daniele Mocci. Presenti anche due degli ospiti di questa nuova edizione, Bruno Olivieri e Silvio Camboni.

Su il sipario

Giovedì, 4 settembre, in piazza Fontana, la serata sarà introdotta alle 17 da “Il mio tesoro a fumetti”, un breve monologo in cui un autore o un’autrice presenta un libro a fumetti che ha segnato il proprio percorso personale e professionale. Sarà Silvio Camboni a inaugurare il format con il libro “Asterix” (serie), di René Goscinny e Albert Uderzo. Alle 17.30, Marcello Toninelli presenterà i libri “Manzoniana – I promessi sposi a fumetti”, “Dante 2000. Ritorno all’Inferno” e “Zagor 1982-1993. Un senese a Darkwood”. Al suo fianco ci sarà Andrea Pau. Alle 18.30 sarà la volta di Paolo Mottura con i libri “Moby Dick”, “Gli strani mondi di Topolino” e “Circus. Ombre della ribalta”. L’autore converserà con Emiliano Longobardi. Alle 19.30, Silvio Camboni presenterà i libri “Mickey e l’oceano perduto”, “Mickey e la terra degli antichi” e i tre libri della serie “Il viaggio straordinario” con Andrea Pau. Chiuderà la prima giornata del festival la proiezione del film “The road”, del regista John Hillcoat, interpretato da Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall e Guy Pearce. Appuntamento alle 21.45 a Casa Piras.

Dal vivo

Durante tutti gli incontri pomeridiani e serali previsti nelle giornate del festival, Bruno Olivieri realizzerà diverse vignette satiriche e/o umoristiche, dal vivo, su una tavoletta grafica collegata a un proiettore, in modo che il pubblico possa assistere all’intero processo di lavorazione durante lo svolgimento dell’incontro. L’ingresso agli incontri è gratuito e potranno essere seguiti anche in diretta streaming nei canali ufficiali del festival.

Le mostre

Come lo scorso anno, “Tesori a fumetti” dà spazio anche alle esposizioni: dal 4 al 7 settembre si potranno visitare le mostre “Rusty Dogs”, di Emiliano Longobardi & friends, “I mondi di Otto”, di Otto Gabos, e “Il mistero dei Giganti”, di Luca Usai e Bruno Enna.

Le masterclass

Il festival offre anche la possibilità di partecipare a due masterclass gratuite destinate a partecipanti dai 15 anni in su: venerdì 5 settembre, lo sceneggiatore Stefano Piani terrà l’incontro “Letteratura, cinema e fumetto”. Il giorno seguente sarà di Davide Barzi: focus su “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde.

