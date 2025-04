Storie, ambiente e immagini per vivere il bosco 

Workshop specifico di fotografia e di interpretazione ambientale per gli appassionati che vogliono raccontare una storia, attraverso le immagini, sul cambiamento climatico nel Montiferru. Lezioni teorico-pratiche del metodo Photo-voice con Massimiliano Marraffa, e interpretazione dell'ambiente con Mauro Fois, Università di Cagliari. Entrambe al Teatro Nonnu Mannu, in collaborazione con l’Associazione Montiferru di Cuglieri.

La nuova stagione è focalizzata con le azioni del programma intitolato “Osservare il contesto, per interpretare, per agire, per rigenerare”: i partecipanti, dando voce alla propria percezione e sensibilità e con la guida di esperti, realizzeranno una narrazione visiva su temi cruciali come la gestione delle risorse naturali, l'abbandono delle aree rurali, la desertificazione e i cambiamenti negli ecosistemi. «Una voce partecipata che confluirà in una mostra collettiva prevista per novembre», spiega Gabriella Belloni, presidente Ceas lussurgese. ha il sostegno della Regione, Sardegna 2030, patrocinio dei Comuni di Santu Lussurgiu e Scano Montiferro, i partner sono: Forestas, Società Umanitaria-Cineteca Sarda, Giardini Storici della Sardegna, Società Coop Demoela, Gea Ambiente e Turismo per Ceas Busachi, Pro Loco di Santu Lussurgiu. ( j. p. )

