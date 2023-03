Storie al femminile nella sala “Grazia Deledda” 

Vallermosa festeggia la Giornata internazionale della donna con un incontro, dal titolo “Cambiamenti, storie di donne”. Si terrà oggi dalle 16,30, nella sala teatro “Grazia Deledda”, di via Salvo D’Acquisto.

La serata aprirà con l’intervento del sindaco Francesco Spiga e il saluto di alcuni amministratori del paese. Proseguirà la rassegna delle testimonianze di varie imprenditrici, artiste, rappresentanti della cultura, della vita politica e sociale del territorio. «Una giornata importante per tutti, che racconta storie di donne riuscite a realizzarsi, e che ce l’hanno fatta in diversi settori della società – spiega il sindaco Francesco Spiga, promotore dell’iniziativa - l’obiettivo del convegno è contribuire al percorso di cambiamento sociale, del quale spesso si parla ma poco si fa concretamente. La strada è certamente ancora lunga, ma siamo convinti che momenti come questo possano aiutare al raggiungimento dell’obiettivo finale». Al convegno interverrà Paola Secci, sindaca di Sestu e presidente del Cal, e Marina Madeddu, sindaca del Comune di Villa San Pietro e presidente del Comitato sociosanitario Cagliari area ovest.

