Storico tifoso bianco muore in un incidente il giorno di Ferragosto 

È morto nella tarda mattinata del giorno di Ferragosto in uno schianto frontale sulla Olbia-Loiri che non gli ha lasciato scampo. La vittima del terribile incidente è Giuseppe Cozzolino, 65 anni, notissino come storico ultras dell’Olbia calcio ma recentemente anche per una tragedia che l’ha colpito: era il fratello di Toni Cozzolino, il 49enne bruciato vivo dal vicino di casa, Davide Iannelli, e morto in ospedale dopo dieci giorni di agonia.

Cozzolino era a bordo della sua Opel Corsa che si è scontrata in un rettilineo con un Range Rover, guidata da un 75enne. Le cause sono in corso di accertamento ma tra le ipotesi ci sono anche quelle del malore o del guasto meccanico, non ci sarebbero infatti segni di frenata o di tentativi di evitare l’impatto da parte della vittima che, secondo i primi rilievi tutti ancora da valutare, avrebbe invaso la corsia opposta. Cozzolino è morto sul colpo, il conducente dell’altra macchina è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Olbia dai sanitari del 118 per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale di Olbia. Cozzolino, padre di tre figli, gestiva il chiosco allo stadio ''Bruno Nespoli'', proprio dietro la Curva Mare. A lui si deve la costituzione del gruppo storico delle Brigate Bianche.

