Storico medico in pensione,  1500 famiglie senza assistenza 

A Terralba da pochi giorni 1500 famiglie sono senza medico di base. Dopo 40 anni di servizio la dottoressa Ileana Pani è andata in pensione. Tanti i disagi, soprattutto per le persone anziane. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera. «Condivido e faccio mie le preoccupazioni del sindaco di Terralba, Sandro Pili, e della popolazione assistita e più in generale dei cittadini in relazione alla situazione della sanità territoriale e ospedaliera dell’intera Provincia, che ultimamente sta assumendo contorni preoccupanti». Sul pensionamento del medico Cera commenta: «La notizia era nota da tempo ma le azioni intraprese dalla Asl di Oristano sono risultate insufficienti e poco incisive. L’intuizione degli Ascot è stata positiva e in alcuni casi risolutiva ma occorre il loro potenziamento e una più efficace e efficiente organizzazione». Cera prosegue: «Si tratta di una situazione inaccettabile, resa ancora più assurda dalla chiusura dello sportello del poliambulatorio. Chiedo all'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, di occuparsi personalmente del gravoso problema, sollecitando i vertici della Asl a non calare l’attenzione e l’impegno, considerate le difficoltà sanitarie, anche di ordinaria amministrazione, che con sempre maggior frequenza si stanno presentando in tutto il territorio». (s.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA