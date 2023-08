Storico in Moto3: trionfa un colombiano 

Silverstone. Non è una domenica felice per i colori italiani nelle classi minori del motomondiale. Nessuno si è piazzato nei primi cinque in Moto3 e in Moto2 e in quest’ultima classe Tony Arbolino ha perso la leadership del mondiale.

Ma c’è chi ricorderà quello di ieri come un giorno speciale, addirittura storico. In Colombia gli appassionati sono in festa per David Alonso che ha vinto la gara di Moto3 a Silverstone ed è diventato il primo colombiano a vincere un Gran Premio del motomondiale.

Il pilota del Team Aspar ha realizzato una vera e propria impresa: partito dall'ultima fila in griglia, ha tagliato per primo il traguardo della pista inglese davanti ad Ayumu Sasaki su Husqvarna del Team Intact GP e Daniel Holgado su Ktm Tech 3.

Lo spagnolo Fermin Aldeguer sulla Boscoscuro ha vinto il Gp di Silverstone in MotoGp2 davanti ai due connazionali Aron Canet (a 2”546) e Pedro Acosta (a 3”883). Quest'ultimo è il nuovo leader della classifica ai danni di Tony Arbolino che sulla pista inglese non è andato oltre il 10° posto. Quarto lo statunitense Roberts (Italtrans) che ha preceduto ancora lo spagnolo Gonzalez su Yamaha.

In classifica Acosta ha 156, due in più di Arbolino (154). Più staccati l'inglese Dixon (104) e gli spagnoli Canet (96) e Lopez (92).

RIPRODUZIONE RISERVATA