Storico Empoli: Juve fuori 

Juventus (dcr) 3

Empoli 5

Juventus (4-2-3-1) : Perin, Weah, Gatti, Kelly (9’ st Locatelli), Cambiaso (39’ st Alberto), Koopmeiners (9’ st Yildiz), Thuram, Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez (15’ st Conceicao), Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

Empoli (3-5-2) : Vasquez, Marianucci, Ismajli (1’ st Goglichidze), Tosto (15’ st Pezzella), Sambia, Bacci (28’ st Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace, Konate (15’ st Esposito), Colombo (15’ st Kouamé). Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : pt 24’ Maleh; st 21’ Thuram.

Rigori : Vlahovic fuori, Henderson gol, Kolo Muani gol, Kouamé gol, Locatelli gol, Cacace gol, Yildiz parato, Marianucci gol.

Note : ammoniti Henderson, Goglichidze, Esposito, Locatelli.

Torino. Una Juventus imprecisa, lenta e svogliata va sotto nel primo tempo, recupera nella ripresa ma non va oltre il pareggio allo Stadium e ai rigori viene eliminata dall’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Un altro obiettivo stagionale fallito dalla squadra di Thiago Motta dopo l’eliminazione in Champions: «Una vergogna, l’atteggiamento è stato vergognoso. Chiediamo scusa a tifosi e società», il commento durissimo del tecnico. I toscani invece fanno la storia: per loro è la prima volta in semifinale (sfideranno il Bologna), una qualificazione meritata. Fischiatissimi i giocatori di casa a fine gara.

Pressing

L’Empoli, in crisi in campionato, quando gioca in Coppa diventa una squadra diversa. I toscani pressano a tutto campo, chiudono gli spazi e ripartono in velocità mettendo spesso alle corde la squadra di Motta, insofferente in panchina: sbuffi e braccia larghe per l’evidente incapacità dei suoi uomini di seguire le indicazioni pre gara. Così, dopo una buona partenza bianconera (occasione per Kolo Muani, schierati dall’inizio assieme a Vlahovic: prove di doppia punta), dal 15’ gli ospiti crescono. Al 20’ ci prova Konate da lontano, al 23’ Vlahovic non colpisce bene di testa e un minuto dopo Maleh da fuori area trova l’angolo giusto: nessuno della difesa chiude e lui ha il tempo di sistemarsi il pallone e calciare un diagonale che si infila in porta. Il vantaggio galvanizza l’Empoli. La Juve è imprecisa, sbaglia appoggi semplici come spesso le è capitato quest’anno. Al 41’ il rasoterra di Konate finisce tra le braccia di Perin e al 46’ lo stesso giocatore centra il palo. Finisce il primo tempo, si va negli spogliatoi tra i fischi dello Stadium.

La ripresa

Ma l’avvio della ripresa non è diverso. Maleh ci prova da fuori e Perin deve respingere con difficoltà in angolo. Vlahovic ci prova su punizione al 52’ e il portiere deve volare all’incrocio, poi dall’angolo Gatti manda alto. Motta manda in campo quasi tutta la batteria di attaccanti, ma le occasioni ancora latitano. Al 56’ Yildiz manda alto, al 57’ Cambiaso perde ancora una volta palla e Konate costringe Perin a salvare in angolo. Da quel momento la Juve cresce e al 66’ arriva il pareggio con Thuram, che si libera del difensore con un tacco straordinario e infila la palla sul primo palo. Vlahovic al 70’ viene anticipato in angolo e al 78’ manda di testa sul portiere. Subito dopo Esposito stoppa e tira al volo dal limite ma centralmente. Al 79’ la conclusione di Muani è centrale poi ci provano Vlahovic (81’, fuori misura), Yildiz (82’, a lato), Vlahovic (85’ e 86’, fuori), Yildiz (94’ alto). Poi i rigori.

Il tecnico

«Mi vergogno per quanto visto nel primo tempo», la reazione di Motta nel dopo gara, «l’atteggiamento è stato vergognoso. Colpa mia, non ho fatto capire l’importanza di questa partita. Il pubblico con noi è stato anche molto gentile. Spero in una immediata reazione, si deve capire che tutti i giorni bisogna meritare di stare qui. Invece in campo non abbiamo dato nulla. Inammissibile, abbiamo toccato il fondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA