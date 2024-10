Storiche incompiute in cerca di un futuro 

Un poligono di tiro mai entrato in funzione e un centro servizi progettato come spazio adiacente all’area archeologica di Sant’Antioco. Sono le due incompiute per le quali, col passare del tempo, diminuiscono le speranze di vedere le due strutture ultimate e in funzione. Il poligono è stato realizzato alla fine degli anni 90 in località Is Pruinis dall’ente che un tempo si chiamava Provincia di Cagliari, a pochi passi dal mare, lasciando l’amaro in bocca ai proprietari del terreno che a fronte di pochi spiccioli hanno dovuto cedere l’immensa area dove è sorta la struttura. Il comune spera di poterne disporre quanto prima ma finora, alle numerose richieste di cessione, non c’è mai stata nessuna risposta.

Il Comune

«L’immobile che era stato realizzato per destinarlo a tiro a segno - dice il sindaco Ignazio Locci - lo abbiamo chiesto alla provincia e attendiamo che ci rispondano positivamente, così da poter valutare delle destinazioni compatibili con le politiche del turismo». Oltre ad essere rimasta agganciata al passaggio fra i due millenni, l’opera pubblica è passata di proprietà prima dalla vecchia provincia di Cagliari, poi alla provincia Carbonia Iglesias e infine alla provincia del Sud Sardegna. L’amministrazione comunale spera di poterne disporre, prima che l’ente possa cambiare nuovamente nome. Per adesso, resta chiusa, ben visibile a chiunque transiti nella strada per le spiagge.

Centro servizi

Diversa la storia del centro servizi in area archeologica accomunato al poligono solo dal destino che le annovera tra le incompiute antiochensi d’eccellenza. Con un progetto concepito nella seconda metà degli anni 90, oggi inevitabilmente non passa inosservata ai visitatori del Tophet. Della struttura ci sono solo le mura e il tetto. Più volte meta di vandali e di tossicodipendenti, l’edificio rischia di restare così ancora a lungo. In entrambi i casi, le uniche modifiche sono state le chiusure degli ingressi e delle finestre con mattoni e cemento per evitare l’ulteriore ingresso dei vandali che nel frattempo hanno fatto man bassa di tutto ciò che poteva essere prelevato. «Come ho già dichiarato in altre occasioni - ha detto il sindaco Ignazio Locci - il Comune di Sant'Antìoco è interessato ovviamente a rendere fruibili e completare le opere. È giusto che ce ne occupiamo, per quanto attiene il famoso immobile del centro servizi occorrono circa un milione e mezzo di euro per finirlo e vanno chiarite alcune questioni legate al vincolo archeologico». A breve distanza c’è il museo Barreca, struttura che rimase incompiuta per decenni, prima di arrivare all’inaugurazione. Da sempre la direzione rivendicava uno spazio da destinare al lavoro di archivio e deposito. Un idea per il centro servizi dove, per il proseguo, mancherebbe un’ autorizzazione della soprintendenza.