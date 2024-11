Non è ancora scoppiata la seconda guerra mondiale ma negli anni che la precedono l’Italia è impegnata in altre vicende belliche che coinvolgono la stessa Sardegna. Se ne parla nella terza puntata di “Storicamente - 1930-1940: verso la guerra” il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu e in onda stasera alle 21 su Videolina.

Valeria Deplano, docente di storia contemporanea all’Università di Cagliari, si sofferma sull’avventura coloniale dell’Italia in Etiopia, Eritrea e Somalia dal 1936 e Giulia Medas, già ricercatrice presso l’ateneo cagliaritano, dell’impegno di sardi, su fronti opposti, nella guerra civile in Spagna tra il 1936 e il 1939.