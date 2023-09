Una ricognizione sulla Sardegna di un secolo fa, in particolare in quel decennio che va dal 1920 al 1930 che segnò l’affermarsi del fascismo. Questo il percorso delle otto puntate del ciclo di “Storicamente”, il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu, la cui prima puntata andrà in onda oggi alle 21 su Videolina.

Luca Lecis, docente di storia contemporanea all’università di Cagliari, illustrerà l’imporsi del fascismo nell’isola, il passaggio di tanti sardi nel Partito nazionale fascista con il cosiddetto sardo-fascismo, ma si occuperà anche della repressione condotta dal regime con le azioni violente delle squadre fasciste. Poi spazio ad Alessandra Marchi del Gramsci Lab dell’ateneo di Cagliari.