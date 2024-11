Come cambiarono le nostre principali città negli anni Trenta del secolo scorso? Al quesito risponde la quarta puntata di “Storicamente: 1930-1940 verso la guerra”, il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu in onda oggi alle 21 su Videolina.

Stefano Mais, ricercatore all’Università di Cagliari, ci parla del cambiamento urbanistico di Cagliari e lo storico e ricercatore Sandro Ruju di quello di Sassari.

