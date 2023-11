Storica qualificazione per la Serbia 

Quella di ieri è stata una giornata storica per la Serbia. Con i gol di due difensori, Veljkovic e Babic, la Serbia di Kostic e Vlahovic (partito dalla panchina ed entrato in campo solo al 62’) pareggia contro la Bulgaria (a segno Rusev e l’ex cagliaritano Despodov) e trova la prima qualificazione della sua storia all’Europeo. L’Ungheria vince il girone grazie al successo in rimonta sul Montenegro con doppietta di Szoboszlai in due minuti e sigillo di Nagy.

Record di Romelu Lukaku. Al termine del primo tempo, il Belgio era già in vantaggio per 4-0 sull’Azerbaigian (gara valida per il gruppo F). Assoluto mattatore del match il romanista Lukaku, autore di tutte e quattro le reti segnate dalla sua nazionale nella prima frazione di gioco. Il numero 9 le ha realizzate nel giro di venti minuti, dal 17’ al 37’. Il Belgio era già qualificato a Euro 2024 prima di questa partita, finita poi 5-0. La quinta rete dei padroni di casa è stata segnata al 90’ da Trossard, 28enne che gioca nell’Arsenal. La Svezia, invece, ha superato per 2-0, con gol di Viktor Claesson ed Emil Forsberg, l’Estonia nell’altra gara del gruppo F. La partita è stata arbitrata dall’italiano Maresca.

La Slovacchia supera fuori casa la Bosnia per 2-1 e stacca il pass per gli Europei in Germania. A segno Bozenik e Satka. Nello stesso girone, j, il Portogallo chiude al primo posto con 30 punti. Ieri ha superato per 2-0 l’Islanda con i gol di Bruno Fernandez e Horta. In questo raggruppamento un sorprendente Lussemburgo si è piazzato al terzo posto, con 17 punti, e ieri ha superato per 1-0 fuori casa il Liechtenstein con gol di Rodrigues.

Nel gruppo A, dominato dalla Spagna, spettacolare pareggio per 3-3 della Scozia con la Norvegia. I britannici si qualificano così per la fase finale dell’Europeo con 17 punti dietro alla Spagna. Dopo il primo gol al 3’ di Donnum per la Norvegia, gli scozzesi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a McGinn e un’autorete di Ostigard. Poi la Scozia è addirittura andata in vantaggio al 59’ con Armstrong, per poi subire il definitivo pareggio di Elyounoussi all’86’. In classifica la Norvegia si piazza al terzo posto, mentre il girone viene vinto appunto dalla Spagna che ieri ha superato per 3-1 la Georgia con gol di Le Normand, Torres e Lochoshvili. Per la formazione georgiana a segno il napoletano Kvaratskhelia.