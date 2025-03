Storica Primavera: è in finale di Coppa Italia 

Cagliari 2

Juventus 0

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Cogoni, Pintus Franke; Arba (28' st Langella), Balde, Marcolini (28' st Malfitano), Liteta (44' st Tronci), Grandu; Vinciguerra (21' st Trepy), Bolzan (21' st Achour). In panchina Auseklis, Collu, Sulev, Ardau, Costa, Marini. Allenatore Pisacane.

Juventus (4-2-3-1) : Zelezny; Savio, Martinez, Verde (13' st Montero), Pagnucco (20' st Pugno); Valdes (20' st Rizzo), Boufandar; Ripani, Merola, Amaradio (36' st Biliboc); Vacca (36' st Lopez). In panchina Radu, Ventre, Srdoc, Sosna, Keutgen, Djhal. Allenatore Magnanelli.

Reti : 3' st Vinciguerra, 17' st Bolzan (rig.).

Arbitro : Dini di Città di Castello.

Note : ammoniti Boufandar, Bolzan, Liteta, Verde, Auseklis, Marcolini, Cogoni, Montero; espulso Martinez. Recupero 5' st.



I rossoblù di Pisacane entrano nella storia del club. Il Cagliari Primavera raggiunge, infatti, per la prima volta la finale di Coppa Italia battendo per 2-0 la Juventus. La semifinale, giocata al “Crai Sport Center” di Assemini, è stata decisa dai gol di Vinciguerra e di Bolzan. Il 9 aprile la grande sfida col Milan che, a sua volta, ha sconfitto ed eliminato il Lecce.

La gara

Pronti via e i cagliaritani ci provano già al 1' con un doppio Bolzan, ma il 19 non trova il vantaggio. Dieci minuti dopo Grandu mette in mezzo, Arba intercetta facendo da sponda per Bolzan che, in girata al volo, sfiora il palo. Al 24' Savio ci prova dalla distanza, Iliev devia in angolo. Al 33' ecco Amaradio calciare dal limite, la sfera finisce sopra la traversa.

Nella ripresa la partita si sblocca: al 48' lancio lungo per Vinciguerra che stoppa il pallone, supera Savio con un tunnel e lascia partire un destro sotto l'incrocio, firmato l'1-0. Al 60' trattenuta in area di Martinez su Bolzan e per l'arbitro non ci sono dubbi, espulsione e calcio di rigore per il Cagliari. Sul dischetto, al 62', si presenta lo stesso Bolzan che non sbaglia. Forti dell'uomo in più, i rossoblù continuano ad attaccare. Al 75' conclusione di Achour, Zelezny respinge e Malfitano prova il tap-in a pochi passi dalla porta, ma spreca mandando alto. All'81' Merola si presenta dalle parti di Iliev, ma non è preciso. Due minuti dopo errore di Balde in uscita, Pugno recupera e scarica per Lopez, alto. Al 90' Achour col mancino dal limite, non inquadra lo specchio.

Nonostante i cinque minuti di recupero la Juventus non riesce a trovare la marcatura e al triplice fischio è il Cagliari a festeggiare il raggiungimento di un traguardo storico per l'intero club, la tanto attesa finale di Coppa Italia.

Pisacane entusiasta

«La mia soddisfazione più grande è quella di scrivere pagine di storia per questo club, ma dobbiamo ancora redigere la pagina più importante. Abbiamo messo le basi per quella che sarà la finale. Oggi festeggiamo, ma dobbiamo già puntare il mirino sul prossimo incontro», così il tecnico Fabio Pisacane si è espresso sulla prestazione dei suoi ragazzi. Ora, per quanto riguarda la Coppa, appuntamento al 9 aprile, contro il Milan, per scoprire chi si aggiudicherà il titolo. In campionato invece, domenica 16 marzo, è in programma la trasferta lombarda contro l'Inter.



