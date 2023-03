Storica incompiuta apre le porte all’arte di Ziranu  

Da stasera riaprirà le sue porte, accoglierà i visitatori e l’arte del maestro del ferro, Roberto Ziranu.

A parte “I 12 graffi” dell’artista di Orani (mostra visitabile fino al 19 marzo), il centro polifunzionale di via Roma continua a far discutere. Quell’immensa struttura costata svariati milioni di euro non dà ancora la resa sperata. «A breve presenterò un’interrogazione al sindaco Andrea Soddu - dichiara Francesco Guccini, consigliere comunale del Gruppo civico -. Accogliamo questa mostra con favore, ma vorrei sapere cosa il Comune intenda fare di quella struttura e delle tante incompiute presenti in città». Una costruzione mastodontica, dall’iter travagliato, incastonata nel cuore di Nuoro. In una delle strade-simbolo, a pochi passi dalla piazza Satta dove svetta l’arte di Nivola. Peccato che il centro polifunzionale di via Roma da decenni dia il peggio di sé. Tra tegole giudiziarie, contenziosi e vandalismi, quell’immensa colata di cemento è stata sfruttata solo in sporadiche occasioni. Come dire, ricadute positive sulla città ridotte ai minimi termini, spazio invece alle scorribande degli incivili sempre a caccia di distruzione e muri da imbrattare. «Di fatto quella struttura continua a essere una grande incompiuta - puntualizza Guccini -. La sua parte più grande in principio doveva essere un teatro. Senonché, tutto il finanziamento da circa un milione e mezzo di euro è stato utilizzato per realizzare altre cose. Di fatto, questa mossa ha decretato un po’ la fine del centro polifunzionale. Si è cercato di fare le cose in grande, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In sostanza la struttura è chiusa».

Il centro polifunzionale come caso più eclatante, alimentato dalla sua mole e dalla centrale posizione. Francesco Guccini, però, alza lo sguardo e aggiunge: «Sono tantissime le strutture comunali che sono chiuse e attendono una adeguata valorizzazione. Stiamo parlando di immobili che non possono vivere con un’apertura settimanale, di tanto in tanto». Sull’enorme costruzione di via Roma Guccini non ha dubbi: «Deve vivere tutto l’anno. Ci vedrei bene un grande laboratorio di artigianato».

RIPRODUZIONE RISERVATA