Storica azienda agricola rilevata da un colosso dell’energia 

La storica azienda “Donna ricca” passa di mano e viene rilevata dal colosso dell’energia A2A. A dare la notizia della vendita è Tore Piana del Centro studi agricoli, intenzionato a volere rassicurazioni sul futuro di un’impresa che allevava circa 700 vacche da latte in oltre 400 ettari.

«Ci auguriamo e auspichiamo che l’attività agricola venga portata avanti dalla nuova proprietà sui terreni fertilissimi e completamente irrigui e che venga scongiurata la destinazione per la produzione di energia con l'agrivoltaico, pur legalmente possibile dalla nuova proprietà», dice Piana. «Per noi è un pezzo di storia del territorio e di Sassari che se ne va, ho ancora vivo come tutti i sassaresi il ricordo della vacche pezzate nere al pascolo sui terreni, che si potevano vedere percorrendo la strada per l’Argentiera».

L’azienda, posta al centro della Nurra vicino alla borgata di La Corte nel comune di Sassari, è una realtà modello di 415 ettari interamente in pianura e completamente irrigati dalle condotte del Consorzio di bonifica della Nurra. Si allevano oltre 700 vacche da latte ed era la maggior azienda produttrice di latte vaccino.

Il rappresentante dell’associazione per questo motivo vuole avere maggiori certezze: «Nelle prossime settimane come Centro studi agricoli, chiederemo un incontro alla nuova proprietà per conoscerne i programmi futuri, convinti che le produzioni agricole siano ancora la priorità dell’azienda», conclude Piana.

