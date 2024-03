Storia, sport e fede per i giorni di festa ancora senza mare 

Le festività pasquali a Iglesias trascorreranno non solo all’insegna dei numerosi tour d’interesse storico e culturale, ma anche degli eventi che consentono di vivere le giornate immersi nella natura, praticando sport e scoprendo l’archeologia industriale e i più svariati siti d’interesse.

La storia

Iglesias ed il suo territorio offre ai potenziali visitatori una serie d’iniziative che nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, prevedono non soltanto le disparate visite guidate fra i più apprezzati siti (rimarranno infatti visitabili su appuntamento quelli di Porto Flavia, della Galleria Villamarina e della Grotta Santa Barbara), ma anche iniziative legate alla scoperta degli scorci medievali, dal Castello Salvaterra alle secolari vie del centro storico cittadino: «Ci sarà la possibilità di effettuare dei tour fra le vie cittadine - informa il coordinatore dell’Ufficio turistico dell’Iglesiente, Marco Vacca - e l’opportunità di visitare il museo dell’Arte mineraria e il museo del Costume».

Lo sport

Per chi volesse invece dedicarsi alle attività sportive all’aria aperta, il Conzorzio turistico dell’Iglesiente ha organizzato in collaborazione con i propri soci, una serie di eventi che offre la possibilità di cimentarsi nell’esercizio fisico e al contempo scoprire la bellezza del territorio e delle sue suggestive strutture testimoni del gran fermento di un’attività mineraria protrattasi per secoli: «Per il giorno di Pasquetta è prevista un’escursione con partenza da Iglesias in mountain bike, condotta da esperte guide cicloturistiche. - spiega il presidente del Consorzio Attilio Casti - Si passerà fra le miniere di Monteponi, Nebida e San Giovanni. Attraverso scorci naturalistici e strutture di archeologia industriale mineraria, si farà ritorno passando per la ciclovia ex ferroviaria Fms. Sarà un percorso modulabile in base alle capacità del gruppo, dai 20 ai 40 chilometri su strade secondarie, sterrate e asfaltate». Sempre in previsione per la giornata di Pasquetta è in programma un tour esterno di un’ora e mezzo nell’area della miniera di Monteponi, con gli eventi che si susseguiranno a partire dalle 10 fino alle 17.

La fede

Per gli appuntamenti relativi alla Settimana Santa, curati dall’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, gli eventi in agenda riguardano la giornata odierna (dove la chiesa di San Michele rimarrà aperta per l’adorazione al Cristo morto e alla Croce) e le processioni pasquali di domenica (S’Incontru) e di martedì (S’Inserru).

