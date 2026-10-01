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02 ottobre 2026 alle 00:16

Storia in bici, i mille incontri all’Isola diversa 

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Non solo chilometri e fatica sui pedali, ma incontri, storia e scoperta. È la filosofia con cui “La storia in bici” sta attraversando la Sardegna con il progetto “Sardegna 2026 - L’Isola diversa”, iniziativa per i dieci anni dell’associazione che, per la prima volta, porta il gruppo nell’Isola dopo i tour realizzati negli anni in diverse regioni italiane, e che ieri ha fatto tappa a Nuoro. I cicloturisti circa 90, impegnati in otto giorni di viaggio, dieci tappe e un totale di 600 chilometri, da Cagliari a Sassari, sono stati accolti in Comune. A portare i saluti dell’amministrazione è stata la vicesindaca Natascia Demurtas, che ha evidenziato il valore di un’iniziativa capace di intrecciare sport, cultura, promozione del territorio e socialità. A spiegare lo spirito dell’iniziativa è il presidente de “La storia in bici”, Michelino Davico. «Non ci basta pedalare», ha sottolineato. «Siamo abituati ad alzare lo sguardo dai pedali e dall’asfalto: per noi è fondamentale incontrare e conoscere le comunità». Il progetto dedica anche spazio alla salute e alla prevenzione grazie alla collaborazione con la Lilt. «Per la nostra associazione, la partecipazione a questa manifestazione rappresenta un passaggio importante e qualificante», ha spiegato la vicepresidente Lilt Nuoro Giacomina Multineddu.

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