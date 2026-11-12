In passato considerato spesso un sopruso, oggi è un simbolo da custodire. A Villanovaforru è tutto pronto per la tredicesima edizione della “Sagra del piriciolu”, unica nel suo genere in Sardegna. Il piriciolu era la bevanda che is meris, i proprietari terrieri, davano a is serbidoris, la servitù, in quanto i lavoratori dei campi non erano ritenuti degni di bere un vino fatto di sola uva. Da questa storia di povertà nasce la rassegna regionale: appuntamento domani, dalle 19, in piazza Costituzione.

La confraternita

A organizzarla è la Confraternita Don Piriciò, nata nel 2012 per salvaguardare questa curiosa tradizione popolare. Composta attivamente da venti membri, si pone l’obiettivo di riscoprire i principi della tradizione contadina e promuovere l’unicità e la genuinità dei prodotti alimentari locali. La rassegna è ormai una tappa fissa nel panorama della Marmilla. Massimo Pusceddu, membro più anziano della Confraternita, ne racconta il senso. «Il piriciolu può essere visto come uno dei simboli della povertà della cultura contadina, ma anche come il simbolo di un sopruso», spiega il priore. «Per questo la comunità ha voluto richiamare la tradizione popolare dei contadini di una volta con un evento dedicato al “vino dei poveri”».

Non è un novello

Ma che cos’è, esattamente, il piriciolu? Anche se spesso viene confuso con un novello, per la normativa non è da considerarsi un vino. «È una bevanda ottenuta pressando le vinacce a cui si aggiunge acqua, un tempo di pozzo, appena intiepidita, con una piccola percentuale di zucchero o di mosto: zuccheri utili per far ripartire la fermentazione», spiega Andrea Mandis, altro membro della Confraternita. Poi svela le proporzioni: «La composizione deve essere per un quarto di uva macinata, un quarto di mosto e due quarti d’acqua. Il tutto va in un tino coperto, al riparo dall’aria. Si rimesta ogni giorno per tre giorni. Poi si torchia e si mette a fermentare in barrique». Dopo tre settimane la bevanda è pronta: il tenore alcolico non supera i 7 gradi. Proprio la sua rapidità nella preparazione ha cambiato il suo ruolo nel tempo. «Ha perso in parte la sua valenza originaria di vino dei poveri», osserva Pusceddu, «ed è diventato un vino di transizione, da bere in attesa che il vero vino completi la maturazione». Nelle sue varianti, è una bevanda conosciuta sin dall’antichità. Già i Romani ricavavano un secondo vino dagli scarti della torchiatura con l’aggiunta di acqua: il vinum secundarium. In Ciociaria e nel basso Lazio, ma anche in Toscana e in Campania, è nota come acquata.

La gara

I piricioli in gara sono una trentina e arrivano da Marmilla, Campidano, basso Oristanese e anche dal Nuorese. Vi partecipano produttori artigianali di Albagiara, Collinas, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Meana Sardo, Samassi, San Gavino, Sardara, Siddi e Villacidro. Quelli di Villanovaforru sono circa 15: «Chi ha una vigna, generalmente produce anche il piriciolu», spiega Pusceddu. Dal più anziano al produttore più giovane: Mirko Pilloni, 15 anni, è in gara con la sua bevanda. I visitatori possono assaggiare tutti i piricioli dai relativi box, numerati. La sfida è in forma anonima: una giuria è pronta a premiare il migliore. Tra i giurati anche il sommelier Fabrizio Di Bonaventura. I premi per i produttori sono firmati da Anna Cara di Pabillonis, con delle creazioni in terracotta.

La festa

La serata non sarà solo una gara. In piazza ci saranno degustazioni e incontri con i produttori, in un clima di festa. Alcune edizioni hanno richiamato oltre mille tra visitatori e curiosi e si punta a replicare gli stessi numeri anche quest’anno. Il menu, tradizionale, è pensato per tutti: fregula con porcini e purputza, trippa e ceci, pasta e fagioli, ma anche salumi e formaggi, pane abbrustolito e, come dolce, trigu cotu con la sapa. L’unico contributo, su base volontaria, è l’acquisto della sacchetta con il bicchiere per la degustazione, ma anche i biglietti della lotteria organizzata appositamente dalla Confraternita. «Il ricavato serve per mantenere viva la manifestazione di anno in anno», spiegano. «Nel segno della tradizione contadina e popolare».

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