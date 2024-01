Storia, fede e archeologia per attrarre più visitatori 

Storia, archeologia e devozione per far funzionare il turismo interno anche a Senorbì. L’amministrazione comunale, attraverso i fondi dei Piani di sviluppo territoriale, ha ottenuto un finanziamento di 800 mila euro da spendere per la realizzazione di un percorso turistico che collegherà le aree archeologiche di Monte Luna e Santu Teru (dove è stata avviata una nuova campagna di scavo) per proseguire sino alla chiesetta campestre di Santa Mariedda, alla chiesa di Santa Lucia ad Arixi e alla Villa Aresu a Sisini. L’obiettivo è creare un itinerario storico e devozionale al cospetto degli angoli più suggestivi delle aree campestri di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini, caratterizzate dalla presenza di siti archeologici e importanti edifici di culto.

«Il progetto – sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu – prevede poi l’integrazione con i finanziamenti del cammino minerario di Santa Barbara di cui la nostra comunità è entrata a farne parte, aderendo nel 2020 alla fondazione».

Senorbì si candida così a far parte di un percorso fatto di programmi e attività di studio volte a far conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio culturale e storico del proprio territorio. Al centro del progetto c’è la chiesa parrocchiale dedicata alla patrona: risale al XVI secolo ed è stata edificata con un assetto di stampo tardo-gotico.

