Storia e vita del Canonico Spano, l’inventore degli studi sardi 

Uno spirito illuminato, profondo conoscitore della linguistica così come della storia, passando per l'archeologia e le tradizioni popolari: sono solo alcuni degli interessi del Canonico Giovanni Spano, analizzati nel corso del convegno di studi terminato ieri nell’aula Coroneo in Cittadella dei Musei in piazza Arsenale, organizzato dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali.

Il convegno, con il coordinamento scientifico di Eleonora Todde e Nicoletta Usai, ha celebrato i 145 anni dalla morte di una delle figure più iconiche della storia della Sardegna. Tanti gli interventi di rilievo da parte di esponenti di spicco del mondo accademico: Luciano Marrocu si è focalizzato sull’iniziazione del Canonico Spano soffermandosi sugli anni trascorsi a Roma definendolo «l’inventore degli studi sardi per la sua capacità di guardare oltre e di tenersi in contatto con i principali intellettuali del suo tempo», Attilio Mastino ha parlato delle novità dell'epistolario, Luca Lecis ha sottolineato il legame profondo con l’allora arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra che ha ricoperto un ruolo centrale nella formazione dello Spano, Bianca Fadda e Andrea Pergola si sono concentrati sull'attenzione del Canonico per le fonti scritte della Sardegna medievale.

