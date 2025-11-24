Storia e tradizioni popolari in vetrina 

La possibilità di ammirare le vecchie case di Capoterra, assistere ai vari laboratori e degustare i prodotti tipici del territorio, per poi chiudere in bellezza e assistere al concerto di Elio e dei Tenores dei Neoneli: torna domenica “Lollas e pratzas antigas”, appuntamento che mette in vetrina storia e tradizioni del paese. A partire dalle 10, gli ospiti potranno visitare le case delle famiglie Baire, Cogoni, Garau, Piano e Pala, nelle quali verranno allestite mostre e si terranno laboratori. Sarà visitabile anche Casa Melis, diventata sede istituzionale del Comune, dove sarà possibile ammirare l’esposizione di abiti tradizionali: per le vie del centro – chiuso al traffico veicolare per tutto il giorno - spazio allo spettacolo itinerante del coro polifonico strumentale Su Connottu, dei gruppi folk e dell’Orchestra popolare di Orlando Mascia, e della Seuinstreet band.

Le novità

Il sindaco, Beniamino Garau, introduce le novità dell’edizione 2025 di “Lollas e pratzas antigas”: «Quest’anno, per permettere ai nostri ospiti di raggiungere con facilità le domus e le varie attività che verranno organizzate nell’arco della giornata, abbiamo deciso di mettere a loro disposizione un trenino che resterà in funzione per tutto il giorno. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, che permetterà di conoscere meglio le nostre tradizioni, e assaporare – grazie alla partecipazione dei produttori locali – le nostre specialità. Tra i tanti laboratori e momenti culturali, imperdibile la rappresentazione del rito dell’antico battesimo secondo la tradizione capoterrese». L’obiettivo è bissare il successo della precedente edizione, che aveva richiamato a Capoterra migliaia di visitatori. «Gli appuntamenti organizzati negli ultimi anni, sia nel periodo estivo che in quello natalizio – spiega Garau -, dimostrano come i residenti, ma anche i cittadini provenienti dai centri vicini, rispondano in maniera positiva quando si organizzano manifestazioni di livello».

Gli ospiti

Giovanni Montis, assessore allo Spettacolo, sottolinea come il livello di "Lollas e pratzas antigas” negli ultimi anni sia cresciuto: «Ospitare Elio e i Tenores di Neoneli dimostra l’importanza della manifestazione, la gente ha voglia di riscoprire le tradizioni popolari e di passeggiare per le vie del centro. Appuntamenti come questo, non solo mettono in connessione generazioni diverse, ma permettono ai più giovani di conoscere meglio e tramandare la storia del proprio territorio». (i. m.)

