Storia e spettacoli per i bimbi al Si ‘e Boi 

Storia e spettacoli per i bambini nel fine settimana targato Cada die nel teatro civico di Si ‘e Boi a Selargius. Primo appuntamento sabato con “Cagliari 1943: la guerra dentro casa”, uno spettacolo messo in scena dagli allievi della Scuola di Arti sceniche della Vetreria in occasione dell’81esimo anniversario dei bombardamenti di Cagliari.

Domenica nuova tappa della rassegna “Capitani coraggiosi” nel teatro comunale: dalle 16 il laboratorio di Cemea per costruire piccole scatole narrative (di carta, cartone, elementi naturali) che possono rappresentare e raccontare un desiderio, un sogno.Alle 17,30 sotto i riflettori ci sarà lo spettacolo “Stelle”, produzione del Teatro La Piccionaia di Vicenza, di Carlo Presotto e Silvano Antonelli, in collaborazione con Matteo Cibic. Realizzato nell’ambito di una ricerca universitaria sui desideri dei bambini e dei ragazzi nel 2022, per leggere l’immaginario di futuro dopo due anni di pandemia, lo spettacolo vuole dare spazio e voce ai desideri dei bambini di oggi. Ma la rassegna teatrale - organizzata da Cada die con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune - non finisce qui: il veliero di Capitani coraggiosi proseguirà sino al 19 marzo, con appuntamenti ogni domenica dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA