Storia e arte, nuova tappa di Tyrrhenica 

Tyrrhenica torna a Quartucciu: la performance che unisce storia, arte e musica, farà tappa il 6 settembre alle 21:30 alla DoMusArT, in via Neghelli, con “La via del pepe" di Massimiliano Carlotto, con le meravigliose Elena Ledda, Simonetta Soro e l'orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere. L’8 settembre, invece, l’appuntamento è alla Tomba dei Giganti alle 10:30 per la visita guidata con Patrizia Zuncheddu e i concerti di Mauro Palmas, Giacomo Vardeu e Matteo Leone.L’adesione al progetto nasce dalla volontà dell’assessorato alla cultura per valorizzare il territorio.

“La via del pepe”, pubblicata nel 2014, è una «finta fiaba africana per europei benpensanti» che racconta la commovente storia di un giovane migrante naufrago nel suo viaggio verso Lampedusa. Prendendo spunto dal racconto dello scrittore padovano gli artisti daranno forma a un affresco in musica e parole sui temi del viaggio, della morte e della speranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA