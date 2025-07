Storia e arte, la sfida del turismo 

L’estate bosana 2025 si preannuncia ricca di eventi. Con l’obiettivo di promuovere l’immagine turistica della città e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, la Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato la programmazione degli appuntamenti.

Le attività

Il cartellone estivo prevede un piano di spesa di 132mila euro e, come si legge nella delibera «nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e Turismo e le associazioni locali, molte delle quali coinvolte tramite patrocinio a titolo non oneroso». Il programma “Estate 2025” si articola tra luglio e settembre, con eventi di richiamo per tutte le fasce d’età. Si parte domani dal “Festival Bosa antica”, una raffinata masterclass di musica classica che andrà avanti sino a domenica 20 con concerti itineranti in luoghi simbolici della città. Domani e venerdì è la volta del circo contemporaneo internazionale con “Circondando”, seguito dalla sfilata di moda “Colori e suoni del Mediterraneo” sabato e lunedì una serata jazz. Da sabato 19 prende il via “Sol de s’abba”, festival delle arti visive e performative. Nella stessa giornata un altro evento di richiamo: la rievocazione storica dell’arrivo di Eleonora d’Arborea a Bosa nel 1342 riporta i visitatori indietro nel tempo. Spazio anche allo sport con le finali regionali di beach soccer sulla spiaggia di Bosa marina. Non mancano la musica pop, i concerti jazz, le iniziative per i più piccoli, e spettacoli come “Voglio tornare negli anni ‘90” o il live della band “I Falliti”. A fine mese prendono il via anche la rassegna cinematografica “Sesto continente” e i festeggiamenti in onore della Madonna del mare con espositori artigianali, enogastronomia e spettacoli musicali tra cui l’attesissima “Floyd experience”.

Carnevale estivo

Agosto prosegue con la rassegna di ballo sardo, la “giornata dedicata ai bambini”, il carnevale estivo del 9 agosto e spettacoli di cabaret come “Zelig”. Immancabili le sagre da quella della fregola il 13 agosto al percorso enogastronomico il 17. Infine musica itinerante e presentazioni letterarie. A settembre si parte con il teatro di “Tanca ‘e Aldosa”, i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Regnos Altos tra cantine aperte, prodotti locali, figuranti in costume e musica. «Il calendario - evidenziano dal Comune- resta aperto a eventuali integrazioni e modifiche, in linea con lo spirito dinamico e partecipativo che guida l’estate bosana».

