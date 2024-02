Storia di un uomo magro che scampò al lager nazista 

«Storia di un uomo magro». Lo spettacolo teatrale che narra la storia di Vittorio Palmas di Perdasdefogu, prigioniero dei tedeschi in un lager nazista che si salvò per due chili, va in scena a Tortolì con un doppio appuntamento. Questa mattina alle 11 per gli studenti e alle 19 aperto a tutti nell'auditorium dell'istituto Iti di Monte Attu.

Col monologo dell’attore e regista Paolo Floris, accompagnato dall’organettista Pierpaolo Vacca, lo spettacolo riporta alla luce i ricordi dell’ex deportato. Lo spettacolo sulla vita di Vittorio Palmas è liberamente tratto dal libro «La ghianda è una ciliegia» di Giacomo Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA